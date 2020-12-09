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車上不放零錢竟遭嘲諷「好可憐」 話題引網論戰
你會在車上放零錢嗎？因應個人習慣不同，有的駕駛會順手放一些小鈔、銅板在愛車上，但也有人考量到有安全疑慮，不會放錢在車上。有網友就分享一張貼文截圖，主題是討論「車內放不放零錢」，而文章下的留言卻有網友嘲諷回覆，意外引起民眾熱議。
一名網友於《爆料公社》上分享，日前在一篇討論車內是否會放零錢的文章看到有網友留言，「一般人車上都會有零錢，他居然連40塊都沒有，好可憐」，原PO不禁反駁道，「我車上也沒有零錢，個人習慣跟可憐沒關係吧」，但對方仍不放棄地質問「那你身上有40元嗎？」，原PO對此感到疑惑，並將留言截圖轉發表示，「有人也是車裡不放零錢的嗎？讓我知道我不孤單」。
文章發布後，有網友表示有放零錢的習慣，「有一次自助洗車忘記帶錢，還跟隔壁借，後來就會放一點」、「有找零就放，可以多少當作儲蓄或救命金阿」、「有準備沒損失，沒準備遇到意外會很懊悔」、「我會放50元零錢，有時小孩會想買東西」。
但也有網友考量到安全部分，對「放零錢」表示不贊同，「有些素質不好的真的會因為這些錢砸車窗」、「車窗容易被敲，而且零錢掉下去，可能拆了椅子也拿不到，你還會被那個聲音煩死」、「前同事曾在車上放了一枚50元硬幣，結果三角窗被敲破，花了幾千元修理，從此不敢在車上放錢」。
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