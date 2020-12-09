只有上面3顆是好的！她逛老街買到整袋爛芭樂 網嘆：觀光區套路

最近疫情大家無法出國，國內旅遊盛行。有位女網友在爆怨2公社發文，說她日前到新竹內灣老街玩，有攤販叫賣，她一時心軟幫忙買了一袋100元的芭樂，一路提著重重的芭樂逛完內灣老街，等她回到家一看，竟然整袋大部分都是已爛或快爛掉的芭樂，只有三顆是正常的，讓她大嘆「同情心卻遇到沒良心」。

原PO表示，在內灣老街看到一對夫妻在賣「自己種的芭樂」，眼看竹籃只剩一些，她幫忙買了一袋，希望老闆早點收攤休息。只見老闆熟練地拿出一袋「裝好的」芭樂，又多塞了幾顆進去，還人很好地說算便宜給她。女網友回家後才發現，「原本已經裝袋的都是不能吃的」，只有老闆最後塞進去「大贈送」的那三顆芭樂(見圖圈起來處)才是完好。原PO欲哭無淚，質疑店家專騙觀光客，發文提醒大家要小心。

PO文一出，很多人有類似經驗，「以後記住水果要自己挑...不能挑的就絕不要買」、「非常熟練的套路啊」、「這種觀光景點手法，至少有20年了」、「台灣觀光區好多坑觀光客只打算做一次生意的，反觀日本觀光區大多都是誠實待客的...能怪台灣人愛去日本嗎？」、「台灣的觀光就是這樣被自己人玩壞的, 還在怪東怪西」、「這種手法菜市場很常見」。

也有人給原PO打氣，「謝謝妳這麼善良，以後記得保護自己」、「善心人士的同情心，就是被沒良心的詐騙磨掉的」、「他們應該不知道網路無遠弗屆，消息傳很快」。

原PO也回應，「就臉皮薄換經驗」，店家當場提一袋出來讓她有點意外，但因為是老街固定攤位，想說應該不會搞砸名聲，才沒有當場打開檢查。原PO也幽默自嘲，「真心覺得自己好蠢...逛老街健身...還提廚餘」。