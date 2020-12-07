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回到十年前「不要做什麼事」？ 網淚推：不要不買台積電
「會叫10年前的你不要做什麼事？」一名網友在網路上發文分享，如果可以遇到10年前的自己，且只能和自己說一句話，想詢問網友「你會說什麼呢？」此貼文一出，也瞬間引起眾多網友熱議。
原PO在PTT的WomenTalk板上表示，自己會選擇說「不要離開現在的工作！」也藉此詢問網友的意見。其中，許多網友幽默回應表示「不要忘了買台積電」、「不要賣台積電」、「不要不買台積電」、「不要上酒店，要all in台積電」。
但大多數人都是留言「對自己抱著期許」，紛紛表示「不要選設計科系」、「不要選這個科系XD」、「不要做這份工作」、「不要選一些日落的工作來做」、「不要填錯科系」、「不要打混，好好念書」、「好好朝夢想邁進，不要逃避轉換跑道唸別的，會後悔」。
更有網友開玩笑回覆「不要十年後看這篇廢文」、「不要再吃了」、「不要留長到屁股的頭髮」、「不要以為胖不會更胖」、「不要跟那爛人交往XD」、「不要跟前兩個男友交往」。
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