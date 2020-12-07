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出車禍「險認失散親兄弟」 超意外結局網大喊：在一起！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己前幾天不小心與陌生駕駛發生擦撞，而事後才得知，2個人都姓李，且名字前二個字都一模一樣。 圖／爆廢公社2館
網友分享自己前幾天不小心與陌生駕駛發生擦撞，而事後才得知，2個人都姓李，且名字前二個字都一模一樣。 圖／爆廢公社2館

開車或騎車上路時，難免都會遇上車禍。日前一名網友分享，自己前幾天不小心與陌生駕駛發生擦撞，而事後才得知，2個人都姓李，且名字前二個字都一模一樣，讓他直呼「這也太巧合的緣分了吧！

原PO在臉書社團《爆廢公社2館》發文分享，表示自己發生車禍後與另一名駕駛都送醫。到院後發現護理人員、警察都不約而同問「你們是兄弟嗎？」當下原PO也表示非常疑惑，並表示車禍對撞時與對方並不認識。直到做完筆錄才發現，原來他和對撞的駕駛名字都叫「李昀X」，也難怪所有人都誤會他們有血緣關係。

此文一出，便引起許多網友留言回應，「不打不相識，還不認作結拜」、「原來緣分是撞來的」、「有緣千里來相撞 (誤）」、「長的有像嗎？有就要回家問問爸媽」、「一定是特別的緣份（高唱）」、「不求同年同月同日生，但是同年同月同日同時出車禍」、「不撞不相識啊！像極了親情」。

車禍 爆廢公社 警察

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