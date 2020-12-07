他點外送牛舌便當打開一看傻眼 網友轟：花三秒做的？

現今外送平台盛行，不少人懶得外出，輕鬆一鍵就能買到餐點，十分方便。不過有時外送平台上提供的照片，可能和實際餐點有些差距。最近日本就有網友因為這個問題，質疑店家照片不實。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，twitter網友「チー牛大盛り君」，日前透過UberEats，向一家居酒屋點了一份「烤牛舌便當」。雖然一份要價1200日幣（約相當於新台幣326元），但在預覽照片上，烤得色澤均勻，切成八片的牛舌，加上白飯與味增湯，看得確實令人食指大動。

沒想到餐點送來後，網友一打開來，看到的卻是烤得焦黑的牛舌，而且大小明顯縮水，還只有少少六片。生菜和白飯也隨便地散落在便當之中，分量也偏少，讓他直呼根本照片不實，花大錢卻買到一份詐欺便當，卻又不能退錢。

由於對比實在太過誇張，這則貼文也引來許多網友回覆，表示「感覺像花三秒做出來的」、「員工餐都比這個好」、「我也點到過這麼爛的東西過，可以直接跟Uber申訴嗎」。

另外也有人質疑，是不是Uber外送員途中偷吃才變這樣，但也有人認為雖然確實有外送員偷吃的狀況，但通常為了不被發現，不會弄到這麼誇張，恐怕還是店家品管出了問題。當事網友事後則得到Uber給的500日圓（約相當於新台幣136元）點券當作賠禮，然而對於是店家還是Uber該為這個「詐欺便當」負責，則沒有定論。