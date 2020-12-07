新竹男女搭車「坐天窗外」兜風 網傻眼：風之呼吸？

許多人喜歡開車兜風，但根據法規，不得將頭手伸出窗外，否則可罰3000到9000元的罰鍰，未繫安全帶可罰1500元。有民眾目擊新竹路上一輛白色小客車上，竟有一男一女的乘客打開天窗後，將腰部以上、頭部都露出窗外，網友們相當傻眼，搭上近期最紅的鬼滅梗直言這是「風之呼吸，遺照型」。

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼出兩張照片直呼傻眼，照片中可見在馬路上，一輛白色小客車的一男一女乘客，紛紛將身體伸出天窗外，男子頭部露出天窗，女子更是整個腰部以上都在車外，舉動相當危險。

新竹一輛小客車上有一對男女將身體露出天窗外，明顯觸法。圖／取自 臉書

其他網友此舉認為相當危險，留言「等等小孩的頭就不見了」、「吹啊吹啊我的驕傲放縱～」、「兜風兜風就是要吹吹新竹風」、「不良示範，機會教育小孩」、「那個頭髮......回家只能打結到需要剪掉」、「絕命終結站現在正在拍續集」、「我以為神像」、「移動式神主牌」、「我以為是靈異照片」、「可能是僵直性脊椎炎⋯⋯需要伸直」。

不過仍有網友護航，留言「天窗的用處，國外很常見」、「有什麼好大驚小怪的」、「車速不快的話，其實也還好吧⋯⋯不能遊車河？」、「這還好吧」、「我覺得還好吧……但風很大」、「以前小時候都坐貨斗，現在魔人太多」。

然而根據《道路交通管理處罰條例》規定，乘客擅自將頭手伸出車外，可處新台幣3000到9000元的罰鍰，未繫安全帶還可再罰1500元罰鍰。