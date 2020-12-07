快訊

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

山難如何「自救」？登山專家：當講自救為時已晚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹男女搭車「坐天窗外」兜風 網傻眼：風之呼吸？

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹一輛小客車上有一對男女將身體露出天窗外，明顯觸法。圖／取自臉書
新竹一輛小客車上有一對男女將身體露出天窗外，明顯觸法。圖／取自臉書

許多人喜歡開車兜風，但根據法規，不得將頭手伸出窗外，否則可罰3000到9000元的罰鍰，未繫安全帶可罰1500元。有民眾目擊新竹路上一輛白色小客車上，竟有一男一女的乘客打開天窗後，將腰部以上、頭部都露出窗外，網友們相當傻眼，搭上近期最紅的鬼滅梗直言這是「風之呼吸，遺照型」。

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼出兩張照片直呼傻眼，照片中可見在馬路上，一輛白色小客車的一男一女乘客，紛紛將身體伸出天窗外，男子頭部露出天窗，女子更是整個腰部以上都在車外，舉動相當危險。

新竹一輛小客車上有一對男女將身體露出天窗外，明顯觸法。圖／取自臉書
新竹一輛小客車上有一對男女將身體露出天窗外，明顯觸法。圖／取自臉書

其他網友此舉認為相當危險，留言「等等小孩的頭就不見了」、「吹啊吹啊我的驕傲放縱～」、「兜風兜風就是要吹吹新竹風」、「不良示範，機會教育小孩」、「那個頭髮......回家只能打結到需要剪掉」、「絕命終結站現在正在拍續集」、「我以為神像」、「移動式神主牌」、「我以為是靈異照片」、「可能是僵直性脊椎炎⋯⋯需要伸直」。

不過仍有網友護航，留言「天窗的用處，國外很常見」、「有什麼好大驚小怪的」、「車速不快的話，其實也還好吧⋯⋯不能遊車河？」、「這還好吧」、「我覺得還好吧……但風很大」、「以前小時候都坐貨斗，現在魔人太多」。

然而根據《道路交通管理處罰條例》規定，乘客擅自將頭手伸出車外，可處新台幣3000到9000元的罰鍰，未繫安全帶還可再罰1500元罰鍰。

新竹

延伸閱讀

母親拒讓兒住院逼喝湯藥 稱「瘀血隨大便排出」媳婦氣炸

男友請松露大餐卻到麥當勞 她一看細節「根本是洋蔥全餐吧」

父母沒能力幫買房「該怨恨嗎？」 網勸：養到18歲就沒欠了

弄斷女友口紅！男賠2千遭嫌少怨「別拿雜牌騙」 網一看狂打臉

相關新聞

新竹男女搭車「坐天窗外」兜風 網傻眼：風之呼吸？

許多人喜歡開車兜風，但根據法規，不得將頭手伸出窗外，否則可罰3000到9000元的罰鍰，未繫安全帶可罰1500元。有民眾目擊新竹路上一輛白色小客車上，竟有一男一女的乘客打開天窗後，將腰部以上、頭部都露出窗外，網友們相當傻眼，搭上近期最紅的鬼滅梗直言這是「風之呼吸，遺照型」。

台鐵對號座被阿嬤佔據不肯走 他無奈：全車都在看怎麼趕？

搭車買對號座無非是為確保可以舒服坐到目的地，但若自己的位子被佔走該如何是好？一名網友搭自強號遇到座位被一個阿嬤坐走，又不知該怎麼請她離開。

亂丟菸蒂遭檢舉！男子收到「22張罰單」 驚人罰鍰網看傻

隨意亂丟菸蒂不僅造成市容髒亂，若不慎接觸可燃物很容易引起火災。高雄一名男子日前在車內抽了22根菸，但拋棄菸蒂的行為被民眾拍下檢舉，結果收到環保局寄來的22張罰單，超狂數量讓網友全看傻，並紛紛直呼「國庫感謝你」。

父母沒能力幫買房「該怨恨嗎？」 網勸：養到18歲就沒欠了

台灣房價不斷上漲，不少年輕人寧願「租房」，也不願意花大錢「買房」。對此，日前便有一位網友發文詢問「面對高房價的家庭問題」，想藉此詢問各種年齡層及身份對於買房子的態度。

男友請松露大餐卻到麥當勞 她一看細節「根本是洋蔥全餐吧」

有女網友近期發文分享稱，自己與男友交往8年，前陣子男友傳訊稱要帶自己去吃松露大餐，因此特別梳妝打扮一番，未料男友卻帶自己走進麥當勞內吃飯，原本原PO相當失望，但男友卻別出心裁做出許多貼心舉動，讓她相當感動，並稱「我吃的根本是洋蔥全餐吧」。

奧客買麵包不滿要排隊 威脅店家「每次去都想砸店」

近日因新冠肺炎影響，不少餐廳及公共場所不但需全程配戴口罩，更有些店家更會為維持社交距離，會控管室內人數。日前，一間知名麵包店遭客人不滿投訴排隊時間過長，且刻意控管店內人數，使店門外大排長龍，更揚言「每次回去都想直接砸店」。對此，但店家則在自家臉書回應表示「不希望造成寸步難行，再加上新冠肺炎期間，所以才管制人潮」。

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

YouTuber「愛美教主Cherry Queen」2日上傳新影片，由於她的鄰居經常在凌晨時段發出淒厲的叫床聲，聲音大到她無法入眠或時常被驚醒，因此鼓起勇氣走到隔壁按門鈴，未料鄰居完全不理會，持續嬌喘，甚至還喊出「北鼻快一點」、「北鼻累了嗎」等台詞，令她相當傻眼，影片一出後，許多網友也看傻。

整晚激戰！隔天床單上「屎血混雜」 旅館房務人員氣炸

近期「惡租客」的問題層出不窮，引起不少房務人員的困擾。日前，一名網友就分享自己在清理房務時遇到的「超扯經驗」，她說明當天要清理房間時，一翻開棉被就發現裡面滿是血跡及排泄物，讓她不禁直呼「這真的很誇張！」

拿到駕照三年「不敢開高速公路」 網曝真相：這種路反而危險

不少人考完汽車駕照後，會因許久沒有上路就不太敢開車。日前一名網友在網路分享，自己雖然已經考到汽車駕照快滿三年，但始終沒有勇氣開上高速公路，甚至看到大車就會緊張，讓他想藉此發問「有人跟我一樣看到大車就會怕的人嗎？」

耶誕城買2盒章魚燒！身障者求「分一盒」她與日本老闆貼心舉動暖哭千人

一年一度的新北耶誕城已經在板橋市民廣場登場，共有80間名攤，已經吸引大批民眾前往朝聖、拍美照，有一名女網友在前往耶誕城的路上，遇到了一位日本人開的章魚燒店，買了兩盒後遇上了身心障礙路人，想要跟她拿一盒免費的章魚燒，沒想到這時老闆的貼心舉動，讓她超暖心，貼文一出也讓網友直呼「這個世界有你們真好。」

她掛急診忘記帶健保卡 看到結帳金額傻眼直呼：要珍惜健保

台灣的全民健保享譽國際，完善的制度常被拿來和國外做比較，民眾只要拿著健保卡就醫時就能享有較便宜的醫療費，但如果健保卡忘了帶，費用可是相當驚人。一名女網友日前因為腸胃炎去看醫生，卻因為沒帶健保卡，拿到帳單後費用將近萬元，讓她超傻眼。

門號沒外流仍常接到推銷電話 網曝真相：最好別接

手機普及後，每個人人手一機，通訊聯絡方便不少，但相對的也容易接到許多推銷電話，有網友發文表示常常接到推銷、貸款等等電話，但自己的號碼只有電信商知道，不明白為什麼會流出去？貼文一出就有內行網友透露幕後真相。

熱門新聞

不只口罩！全聯「請支援收銀」再印成商品販售 網友直呼太貴

草莓別只沾煉乳！老饕推「邪惡甜點」 加碼曝光隱藏版吃法

台鐵對號座被阿嬤佔據不肯走 他無奈：全車都在看怎麼趕？

新竹男女搭車「坐天窗外」兜風 網傻眼：風之呼吸？

爺爺炫耀「柴刀趕熊」…他長大發覺驚人事實 網笑：不想嚇壞孫子

先別管炭治郎了！超人氣「動漫10大劍士」 台詞紅成謎因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。