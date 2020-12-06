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亂丟菸蒂遭檢舉！男子收到「22張罰單」 驚人罰鍰網看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
男子亂丟菸蒂，結果收到環保局寄來的22張罰單。圖擷自facebook
男子亂丟菸蒂，結果收到環保局寄來的22張罰單。圖擷自facebook

隨意亂丟菸蒂不僅造成市容髒亂，若不慎接觸可燃物很容易引起火災。高雄一名男子日前在車內抽了22根菸，但拋棄菸蒂的行為被民眾拍下檢舉，結果收到環保局寄來的22張罰單，超狂數量讓網友全看傻，並紛紛直呼「國庫感謝你」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文詢問，「想問在同一天、同一地點，2小時內在車上抽了22根菸，結果被環保局連續開罰22張亂丟菸蒂的罰單，請問這樣要繳多少錢？真的暈了」。

貼文一出，引來千名網友留言回應，「抽太兇，你排氣管喔！」、「檢舉達人感謝你」、「平均2、3分鐘就抽一根，菸癮也大了」、「真狠，一根一張要繳死喔！」、「你亂丟菸蒂2小時開22張罰單，可以說台灣第一人，快去申請世界記錄保持人」、「拜託把你每天出沒的時間地點PO出來，我每天去蹲你就賺飽了」、「很想同情你，但亂丟菸蒂真的不應該」。

依照《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、渣、拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，違反者，可依法告發並處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰。

此外高雄市環保局有設立「檢舉制度」，檢舉人可獲得15%到35%不等的獎金，而此案每張罰單為1200元，22張總共裁罰2萬6400元，若被檢舉人繳交了全額罰金，檢舉者可以得到15%的獎金，是3940元。

罰單 高雄市

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