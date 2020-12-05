父母沒能力幫買房「該怨恨嗎？」 網勸：養到18歲就沒欠了

台灣房價不斷上漲，不少年輕人寧願「租房」，也不願意花大錢「買房」。對此，日前便有一位網友發文詢問「面對高房價的家庭問題」，想藉此詢問各種年齡層及身份對於買房子的態度。

原PO在「mobile01」發文指出，假設如果在家庭中是長輩，看到房價飆漲卻沒能力幫子女買房，會感到慚愧嗎？；反之，若自己身為兒女，看到父母沒有能力在房價飆漲的情況下買房，「你會感到怨恨嗎？」

對此，多數網友認為，「基本上我覺得父母生你養你到18歲，之後就該靠自己了沒欠你什麼」、「靠自己就好，為什麼要慚愧？」、「買不起就別買，也不用覺得慚愧。租房也很好，你買不起的位置，但你租得起，還能隨時為工作換地方」、「發達國家少子化都是趨勢, 台灣附近的南韓、日本、中國都是，台灣目前空屋率10~11%，且在過35年人口直接少500萬。到你老，都不用怕房東不租你房」。

也有留言勸說「人生不一定要有房才滿足，也不一定要台北市有房才是成功。除了怨懟自己的能力不足以外，還怨到原生家庭。其實不需要也不必要鑽牛角尖阿」、「比上不足，比下有餘。比起買房，我們有好好感謝父母讓我們有書唸、有地方住、有飯吃嗎 ?」、「自古以來，飲恨沒生到有錢人家庭的很多，要嘛有能力，自己突破現況。沒能力就學會認命過日子。」