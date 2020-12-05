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拿到駕照三年「不敢開高速公路」 網曝真相：這種路反而危險
不少人考完汽車駕照後，會因許久沒有上路就不太敢開車。日前一名網友在網路分享，自己雖然已經考到汽車駕照快滿三年，但始終沒有勇氣開上高速公路，甚至看到大車就會緊張，讓他想藉此發問「有人跟我一樣看到大車就會怕的人嗎？」
原PO在爆怨公社上發文說明，自己真的很怕開車上路，尤其是看到大車經過的時候，「不但會流腳汗，大腿內側還會很緊繃」，讓他不禁想詢問網友「有人跟我一樣看到大車就會怕的人嗎？」更強調這是心中的恐懼，好難克服。
此文一出，不少有相同經驗的網友紛紛出來留言，「我一開車就想跑廁所，考滿五年開不到10次哈哈」、「我也怕大車，所以連駕照都沒考」、「我也有高速公路障礙」、「我拿到16年的汽車駕照，一直到現在都沒開過」、「以前老公不准我開高速公路，我還真的超害怕，在平路開了兩年，直到有次開錯路不小心上了高速公路才發現，我被騙了！高速公路超好開啊！！而且之前一小時要到的地點，現在只要25分鐘」。
但也有留言分享，高速公路其實比平路好開且安全，紛紛表示，「女兒九月剛考上駕照，十月就開上國道，還從台中開回台北，其實國道比市區好開」、「高速雖然危險，但在不下大雨的情況下比平面道路安全」、「先開平路， 跟快速道路慢慢練習，平路過了你會發現高速公路好多了」。
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