她掛急診忘記帶健保卡 看到結帳金額傻眼直呼：要珍惜健保

台灣的全民健保享譽國際，完善的制度常被拿來和國外做比較，民眾只要拿著健保卡就醫時就能享有較便宜的醫療費，但如果健保卡忘了帶，費用可是相當驚人。一名女網友日前因為腸胃炎去看醫生，卻因為沒帶健保卡，拿到帳單後費用將近萬元，讓她超傻眼。

原PO在臉書「爆廢1公社」表示前幾天因為腸胃炎到醫院掛急診，但因為匆忙出門結果沒帶健保卡，只好先掏腰包自費，沒想到看完病後結帳時，拿到帳單發現押金高達9653元，讓她很驚訝。原PO有感而發的說「不要說你們不信，我也不信。突然發覺，我們要珍惜健保，不要浪費醫療資源啊」。

貼文引起網友們的熱議，「太嚇人了，檢查費怎麼會這麼高」、「我之前急性腸胃炎忘記帶健保卡，住一星期，那費用比妳高好多」、「這些費用還是因為在台灣便宜了」、「國外看個感冒就6千了」、「就算沒健保這些費用也是很便宜，離開台灣光是問診開藥收2-3萬不是問題，加上檢查隨便都超過5萬」、「台灣的健保真好！所以我們盡量不要浪費醫療資源要惜福珍惜」、「健保真的救了好多人」。

還有人猜測原PO費用會那麼高的原因可能和就醫的地方有關，「台灣是把醫療院所分成『診所』、『地區醫院』、『區域醫院』與『醫學中心』4級，妳去的是最高級，所以費用比較高」、「醫學中心的『急診」費用當然會高，有健保真的要珍惜」。

依據規定，民眾就醫如果忘記帶健保卡的話，仍然可以自費看診，保留收據後7日內拿著健保卡到原來就診處退費，如果超過7天，也可在6個月內到健保局各區處辦理退費。