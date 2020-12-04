門號沒外流仍常接到推銷電話 網曝真相：最好別接

手機普及後，每個人人手一機，通訊聯絡方便不少，但相對的也容易接到許多推銷電話，有網友發文表示常常接到推銷、貸款等等電話，但自己的號碼只有電信商知道，不明白為什麼會流出去？貼文一出就有內行網友透露幕後真相。

原PO在PTT貼文寫道之前有辦一個門號，主要是用來當網路分享器使用，所以這個號碼完全沒有流出去，也沒有打電話給別人，可是之後卻三不五時接到一些奇怪的電話，「照理說只有我跟電信商知道這門號而已」，這樣的情況讓他匪夷所思。

他說自己還好有安裝「Whoscall」這款APP，只要來電就會顯示對方的出處，讓他一目了然。原PO也貼出來電截圖，有股票、車貸推銷，還有單身聯誼的來電，讓他直呼「這些打來的人是怎麼知道這門號號碼的？」

網友們紛紛猜測可能的原因，「盲打，亂槍打鳥」、「你以為這個門號只有你用過？」、「你沒流出去，之前使用此門號的人流的啊」、「就算是排列組合也會有啊」、「照流水號一直打下去不就會打到你的號碼了」、「打流水號或是回收再用的號碼就會這樣」、「網路google一下，一堆在賣電話號碼資料的」。

不過有內行人解釋這是利用機器在掃號，「有種儀器叫掃號機，要多少電話號碼掃下去都有。電腦用排列組合一個一個撥打，有打通就是一組號碼」、「有時會有接起來就掛掉的，那種可能就是掃號機打來，接了一次號碼就會被記錄賣給別人，下次就變賣商品的、保險等等打過來」、「你知道響一聲就掛斷那玩意，就是在掃盲看這門號是不是活著的」、「篩號機啊，一接就斷你接到沒多久一堆電話就來了」。