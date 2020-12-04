赴泰工作起薪45K+租屋CP值爆表 網曝缺點「讓人崩潰」

許多人願意為了更優渥的薪資待遇，離鄉背井打拚，甚至到異國工作，近日有網友指出泰國起薪約新台幣4萬5000元，加上租屋CP值高，感覺生活品質相當不錯。不過底下留言紛紛指出缺點，包括太熱、塞車等等，「如果能忍受就去吧！」

一名網友近日在PTT發文表示，在臉書上看到以前的女同學現在在泰國工作，便順手私訊對方聊了一會兒，而女同學透露，泰國工作起薪約為新台幣4萬5000元，目前住處租金約1萬元，不只房間寬敞，還囊括了健身房、游泳池，「看起來就是很高級的飯店」，讓原PO有些羨慕，不過因為自己沒實際造訪泰國，所以也上網詢問大家的看法。

對此有網友表示，泰國環境不錯，食物又好吃；也有網友指出缺點，「超熱，隨便都40度」、「很常停電，就算曼谷市中心也一樣，常常在停電，不過最多半小時」、「曼谷4萬5沒很好花吧，物價都快追上台灣了」、「都吃超重口味，鹹、辣、酸」、「很不錯，但是要忍受塞車」。

還有網友說，「外派一年附4張機票以上、14天以上返台假、一天至少要包兩餐，沒有的話再多錢也不去，4萬5薪水還要花錢租房，可憐」、「天哪，現在外派4萬5年輕人就願意幹了喔？」；對此也有留言指出，「4萬5是申請簽證的最低標準，不是薪水是4萬5啊，我朋友不是外派，是直接當地應徵的，外派行情多少不知道 ，如果像上面說的行情至少是8萬，那不就代表泰國工作更棒？」