外送泰式打拋豬都焦黑 店家評價讓網友全傻眼：哪來勇氣點餐

現代人工作忙碌，外食比例居多，也因此偶爾會踩到雷，點到一些難吃或評價差的餐點，就有一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨叫外送點了一份「泰式打拋豬」，沒想到餐點燒焦，飲料也弄錯，就算想反映也找不到店家電話，讓她氣得大罵「雷爆了」。

原PO日前中午點了外送「泰式打拋豬」，收到餐點後打開蓋子卻沒看到任何豬肉，反而飯都燒焦了，連蛋也煎焦了。不只這樣，套餐搭配的飲料點的是泰式奶茶，但送來的卻是紅茶，讓她很無言。

為了向店家反映情況，原PO想打電話卻怎麼樣也找不到聯絡號碼，讓她氣得大罵「請問我要怎麼跟店家溝通？是要叫我吃餿水？你們的餐點實在讓人非常傻眼」。最後她不滿地將餐點照片和店家資訊貼在臉書上，希望對方有看到訊息主動跟她聯絡。

網友們看到了也感到不可思議，「飯看起來也很可怕」、「感覺就是生手亂炒一通」、「外面買一碗滷肉飯加蛋都比這強」、「肚子餓等來這種餐點，真的會很不開心餒」、「店家怎麼好意思出這種餐點」、「夭壽！這廚藝也敢開餐廳」。

還有人利用外送平台APP找到這家店的評分，發現竟然只有1.7分，也引起許多人的驚呼，「1.7這評價也太低了吧」、「這個我沒勇氣點…哈哈」、「光看這評價，根本連看都不想看，怎麼會點勒？」、「它評價那麼低，妳哪來的勇氣讓妳一定要選這家吃？是不是妳餓了？」、「Uber Eat跟熊貓兩個評價1.3跟1.7，是有多誇張？」、「評價低於3.5就別訂了吧，這家店很不認真評估自己做的餐點好不好吃」。