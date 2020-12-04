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民族陸橋下拆不得！要拆先問過高雄陳家 徵收恐先花13億

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市區近來實施鐵路地下化，施工範圍內的民族陸橋卻只拆機車道、保留汽車道，原來是因為陸橋下方土地屬高雄陳家私有，若徵收恐怕需花費13億元。圖擷自Google Map
高雄市區近來實施鐵路地下化，施工範圍內的民族陸橋卻只拆機車道、保留汽車道，原來是因為陸橋下方土地屬高雄陳家私有，若徵收恐怕需花費13億元。圖擷自Google Map

高雄市區近來實施鐵路地下化，重要交通路段民族陸橋也在拆除工作範圍內，但卻因陸橋橋下土地屬於高雄陳家私有地，因此罕見只拆除機車道，保留汽車道。

民族陸橋罕見只拆除機車道，保留汽車道，令在地人直呼奇怪。原來會有此安排是因底下土地所有權人為高雄陳家，若要徵收恐需花費13億元，導致民族陸橋成了「上公有、下私有」的奇景。

根據《東森新聞》報導，高雄陳家素有「高雄南霸天」稱號，高雄醫學院周邊商圈多是陳家土地，如知名電影院美奇萊影城、家樂福十全店原址皆為高雄陳家所有，有傳言陳家擁有土地高達12萬坪，市值甚至超過1200億元。

高雄三民區的美奇萊影城位處精華地段。圖擷自Google Map
高雄三民區的美奇萊影城位處精華地段。圖擷自Google Map

房仲朱筆顯就透露，如今有9成線上在蓋的建案都是跟陳家「南和興」買的，估算陳家至少擁有12萬坪土地，且聚集在市區精華地段。據說陳家擁有的土地比國有財產署還多，因此擁有「高雄土地公」的稱號，如「南和興」就是家樂福愛河店、中都重劃區的大地主之一，連新崛江旁市值高達36億元的1200坪停車場也是陳家的。

位處新崛江旁的1200坪停車場位處精華地段，市值估36億元，也是高雄陳家所有。圖擷自Google Map
位處新崛江旁的1200坪停車場位處精華地段，市值估36億元，也是高雄陳家所有。圖擷自Google Map

高雄市 鐵路地下化 重劃區 房地產

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