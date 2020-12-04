換兩片紗窗被開價6000元 她怒買材料DIY：全部不到500元

家中物品損壞找人來維修，通常材料費加上出勤費還有專業技術，價格都會稍微高一點，多數人也都能接受，但有位女網友在臉書「爆怨2公社」貼文表示家中的紗窗被貓抓壞了，找師傅來處理，兩片竟估價6000元，讓她抱怨「太好賺了吧」，最後只好去買材料回來自己換。

原PO表示家中兩片落地門紗窗被貓抓破，於是請師傅來估價更換，她說一片紗門的尺寸是210公分x70公分，對方估一片3000元，兩片6000元，讓原PO聽了很傻眼。她明白出門要工錢，專業也是無價的，但是這樣的價格還是不能接受，也直呼「我這種小廟真的請不起老菩薩」。

對於有些人會把專業無價搬出來反駁，原PO則舉洗冷氣、洗洗衣機為例，她說機器要拆也要裝，裝錯不能用還要賠；冷氣洗一台1000元要花1小時，洗衣機4500元要花4小時，跟換紗窗來比耗費的時間誰比較長呢，「不要把專業無限上綱好嗎？」

最後原PO並沒有讓師傅處理，反而是去五金行買材料，然後回家上網看教學自己換。這些材料費用是紗網一片99元共2片、滾輪50元、壓條129元，總共花費不到500元，她也嘲諷的說真心覺得專業這麼值錢，「我是不是要轉行來當紗窗紗門師傅？」

貼文引來網友們看法兩極，有人認為價格太貴，「3000太貴了吧！我上次也是換一大片1200，3000這跟專不專業沒關係了，根本獅子大開口了」、「不要再說技術無價了…這2片6000是坑人」、「真的是開太高了，完全脫離尊重專業的領域了」、「工錢也是錢沒錯，但不是讓人漫天喊價的，不是一個工錢就可以無限上綱的好嗎？」、「雖說技術無價，但太過頭就是坑人了」。

但也有網友覺得技術是要花金錢和時間累積，「江湖一點訣，你要懂得就可自行動手，畢竟第一次和熟練品質就是不一樣」、「嫌自己裝啊，專業的技術與經驗你會嗎？請尊重各行的專業人員與技術」、「尊重手藝人很難嗎？你自己裝沒辦法裝的像那些師傅漂亮的，他們都是練很久的」。

也有人分享自己親自換紗窗的經驗，「換紗窗真的不難，我是看Youtube學的」、「可以自己換、又可以學新技能」、「這不會很難，我工具露天買一買就自己用了，也稱了2-3年」、「技術也是需要時間跟金錢累積，如果可以就自己處理，遇到問題還是要找專業人士」。