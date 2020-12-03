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7尾才300元！婆媽瘋搶挪威鯖魚 他一吃傻眼：果然又被騙

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，挪威鯖魚與台灣鯖魚存在微差異，若不仔細觀察可能看不出來，卻有不肖業者以台灣鯖魚假冒挪威鯖魚販售。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友表示，挪威鯖魚與台灣鯖魚存在微差異，若不仔細觀察可能看不出來，卻有不肖業者以台灣鯖魚假冒挪威鯖魚販售。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

傳統市場的漁貨新鮮多樣且售價便宜，便有不少婆媽喜歡到菜市場撿便宜。然而，有一位網友PO文表示，媽媽向他炫耀在菜市場搶到便宜的挪威鯖魚，但他一吃卻驚覺是以台灣鯖魚假冒，讓他相當無奈，他也附圖解說兩者差異，希望大家不要受騙了。

原PO在臉書爆怨2公社發文分享媽媽到菜市場遇到的詐騙事件，他表示，媽媽在菜市場搶到便宜的挪威鯖魚，7尾才300元讓媽媽直呼搶到便宜，但原PO吃了一尾後驚覺事情不單純，打開冰箱一看，才知媽媽果然又被騙了，媽媽口中的「便宜挪威鯖魚只是台灣鯖魚（常見的鹹魚）」。

原PO的媽媽表示老闆有現場煎給大家試吃，味道還很不錯，因此原PO推測老闆應該是煎挪威鯖魚給客人試吃，卻賣台灣鯖魚給大家，所以她才會上當受騙。

原PO貼心附圖講解挪威鯖魚與台灣鯖魚的差異，幫助大家準確辨別兩者差異，且由於價差大，希望大家能自保不被肖業者詐騙。依照原PO的解釋，原來挪威鯖魚的斑紋呈條狀、體色銀白，且因是寒帶魚類而油脂較多、肉質細緻；而台灣鯖魚的外觀則呈點狀斑點且油脂較少，導致口感較柴。

原PO附圖解講挪威鯖魚與台灣鯖魚的差異。圖擷自爆怨2公社
原PO附圖解講挪威鯖魚與台灣鯖魚的差異。圖擷自爆怨2公社

許多網友看完原PO的解說後，紛紛大喊長知識了，「能賣到7尾300元，一定是台灣的啊...沒道理空運的東西那麼便宜」、「油脂度一吃就知道」、「挪威鯖魚很油，非常的油」、「放在一起還挺容易分辨的，但各自分開放時...我一樣分不出來」、「菜市場一堆這種魚目混珠的」。

傳統市場 海鮮 詐騙

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