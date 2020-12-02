汽車美容老闆打開車門「慘況迎面而來」 網傻眼：簡直是垃圾車！

台灣天氣潮溼，車主會自行清潔或對愛車進行打蠟、鍍膜以防止氧化，為求方便快速大多委託汽車美容代為處理，而每台車的車況卻也大不相同。有店家分享一名正妹牽車來做汽車美容，不料打開車門後，映入眼簾的景象卻讓老闆十分崩潰，網友更直呼：「垃圾車嗎？」。

一名網友於臉書社團《爆料1公社》上發文分享，原PO經營了一間汽車美容店，近日遇到一名長相甜美的正妹開車來洗車，然而當原PO打開車子看見內部的「慘況」時卻感到十分驚愕，原來整台車上除了遍布滿地的垃圾、碎屑以外，後座的兒童座椅上更有疑似廚餘的不明食物殘渣，車內散發著濃厚的怪味道，轎車座椅上也充滿了污漬及發霉，此景令原PO不禁搖頭嘆息道，「處理前整台噴了半罐酒精才敢施工」。

正妹車內遍布許多垃圾及發霉現象。圖擷自 爆廢1公社

文章發布後引起網友熱烈回應，「這台車是垃圾車？」、「夭壽喔」、「又刷新三觀」、「後面跟地板髒就算了，連排檔桿這都髒成這樣」、「你沒講，我以為是垃圾車」、「這車沒救了」、「好恐怖」。

正妹車內置放的兒童座椅同樣充滿了污漬及不明食物殘渣。圖擷自 爆廢1公社

也有網友詼諧表示，「哈哈，我之前自己開洗車店，真的越漂亮的車主，車越髒」、「依照我做10年多的經驗，女用車多半都比男用車髒，鞋子衣服亂丟，我還遇過內褲，用過的衛生棉」、「她只是把洗車費用發揮最大的效益」、「以我的經驗來說，女用車才是最可怕的」、「正妹的汽車跟房間基本上就是地球上的未解之謎」、「確定是洗車嗎？應該是報廢吧是不是聽錯了啦」。