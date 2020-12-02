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老闆逼「1人500元」分攤12萬電費 她求分期遭酸：一輩子做苦力

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友控訴老闆要求所有員工「1人500元」分擔12萬的冷氣費。圖片來源／ingimage
一名女網友控訴老闆要求所有員工「1人500元」分擔12萬的冷氣費。圖片來源／ingimage

負擔公司部分的公共支出聽起來似乎合理，但卻有一間公司老闆要求員工「一人500元分擔12萬元的冷氣費」，讓人相當傻眼。一名女網友就在網上抱怨，由於公司冷氣在休假日沒有關閉，老闆便要求所有員工「一人500元」共同分擔12萬元的電費，但因原PO還有許多生活費用要繳交，向老闆要求分期，沒想到竟遭老闆狠酸「一輩子靠體力賺錢」。

原PO在臉書爆怨2公社發文，表示公司因為休假日沒關冷氣，所以老闆「依據電費一期12萬，上班日共40天，要求所有員工繳交500元，以補貼公司損失」，但原PO因當月要繳學貸、車貸及醫藥費等，500元現金實在拿不出來，因此期望能分期繳交，沒想到老闆當著眾人面前回應，「如果繳不出來就去可以加班的公司，用勞力賺錢，我這邊沒有在留人的」。

老闆還狠酸，像台積電他們那種看起來高薪，「假日加班都沒錢，平均一小時才100元，你們要去做那種苦力就去，一輩子靠體力賺錢，看你們能做多久」。原PO聽完簡直氣炸，直呼今天重點不在金額多少，而是老闆要我借錢繳交的態度實在令人心寒，「我用自身經驗來警惕大家，找工作要慎選」。

事後原PO打電話到勞工局投訴，但對方回應表示無法受理，因是由科學園區管理局負責的，且老闆常跑法院、懂法規，但原PO又不想留在公司受氣，於是果斷提出離職，離職原因就直接寫上「繳不起500元」。

不少網友看後紛紛表示，「這是公司自己要負擔的，這是公司自己的成本啊！為什麼要加計在員工身上」、「直接勞工局檢舉」、「台積電加班沒加班費？騙鬼也不是這樣騙的」、「笑死，第一次聽到吹冷氣還要員工負擔費用的」、「如果連冷氣費都出不起公司，最好收一收，不要出來丟臉啦」。

一名女網友控訴老闆要求所有員工「1人500元」分擔12萬的冷氣費。圖擷自爆廢2公社。
一名女網友控訴老闆要求所有員工「1人500元」分擔12萬的冷氣費。圖擷自爆廢2公社。

加班費 電費

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