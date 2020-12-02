男主管出差前告知「全部我安排」 她氣哭：原來只訂1間雙人房

男主管帶女下屬出差卻只訂一間雙人房，這該怎麼辦？日前居然真的有一名女網友遇上這種情況，當時男主管告知出差的交通、住宿安排都交給他處理，原PO只需整理出差工作的資料，但她卻在出差前幾天被公司會計私下告知，男主管只訂了「一間雙人房」，這讓她相當錯愕，也讓不少網友聽了都替她捏把冷汗。

原PO在Dcard心情板分享，她歷經苦尋工作的慘痛過程，終於在不久前找到一家非常喜歡的公司，且成功入職，原PO在公司跟著老闆的兒子每天認真學習。不過，日前老闆的兒子告知12月初要帶原PO到北部出差，她聽聞這次出差要見的客戶是一家知名企業，便開心得馬上答應，而老闆兒子告知「交通、住宿都交給他處理」，她只需專心準備工作資料即可。

怎料，就在出差前幾天，公司會計私下告訴原PO，老闆兒子「只訂了一間雙人房」，他還說已經跟原PO溝通好，「讓原PO睡床，他自己睡沙發」，會計質疑明明不是沒有經費，為何要這樣安排？原PO得知後相當錯愕，也不禁哭了出來。

原PO最後補述，最終還是硬著頭皮跟著老闆兒子去出差，但在公事結束後便找理由脫身，在外自己另找落腳處過了一夜，她也決定出差結束後就會向公司提離職，「希望大家如果遇到跟我一樣的狀況，可以勇敢應對！」

許多網友看後都替原PO捏把冷汗，紛紛留言「自己訂房間花點錢買安全，記得隨時跟朋友保持聯繫，最好能定位你的位置」、「自己找間飯店吧！沒必要同一間！孤男寡女，不是要多想，但也不要落人口舌...」、「當天晚上能避開就避開！離開你視線或是別人給你的茶酒水不要喝，可以的話就自備！最可行的方式就是請假不要去了」。