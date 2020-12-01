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通訊行請老闆貼手機膜 貼不好惱羞成怒還要「加收工本費」

聯合新聞網 / 綜合報導
手機示意圖。美聯社
手機示意圖。美聯社

在實體店面買手機時，店員常會提供貼保護貼的服務，怕自己貼不好的使用者就會花錢請他們幫忙。一名網友卻在爆怨公社》分享自己遇到奇葩店員的經歷，原本該是專業的店員不但模貼不好，還反過來向他收取「工本費」，讓他感到不可思議。

該網友表示，他在台北地下街的一間通訊行，請老闆幫他貼塑膠保護貼，收費80，老闆幫忙貼則要150。但貼完之後，他發現那張膜貼起來有瑕疵，便要老闆換新的一張，沒想到老闆竟回答「不貼了，我送你一張回去自己貼。」網友拒絕，老闆竟回答「我就不想貼，你自己貼，我才賺你多少錢而已」，網友回「我不會貼，不然你全退我錢，這張膜有問題我也不要。」

沒想到老闆回說「那我幫你貼，手工錢要怎麼算」，網友拗不過老闆，便說「那給你30」。老闆還討價還價說「拜託，我貼那麼久才30，至少也要50」。網友覺得很傻眼，認為膜的問題非自己造成，當初如果不想貼何必要接，認為老闆「真的很不講理。」

許多網友也表示傻眼「80塊的膜，可能本來品質就很差」、「他不要臉，你也拿他沒辦法」，有些人認為求人不如求己「可以自己貼，其實沒想像中這麼難」、「一張塑膠膜成本不到10元，自己貼最省」；也有人安慰原PO文網友「加減用，換個角度想感覺像是賺到了兩張膜」、「至少你只損失幾十塊，我曾經貼過1500的膜，老板貼的都是泡泡，還說貼不好很正常，想到自己還乖乖付錢就很後悔。」

爆怨公社

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