滿街都是和牛吃到飽餐廳？ 網曝：有的等級低還騙人當盤子

日本和牛滿街是？日本和牛是高級牛肉的代表，但有一名網友卻認為如今到處都是和牛吃到飽餐廳，是否和牛已經普及化？貼文一出隨即引發網友熱議，原來包含「產地」、肉質「等級」都會影響和牛價格。

原PO在PTT八卦板表示，現在每家餐廳都愛喊「和牛（Wagyu）」，出現許多標榜和牛壽喜燒、和牛燒肉、和牛壽司放題（吃到飽）的餐廳，「這個年頭的和牛是不是價值已經被普及化、降低化了？」

對於和牛價值降低的說法，有人就認為「和牛本來就不貴」，其實除了正宗的日本和牛之外，還有來自美國、澳洲產的和牛，但這些和牛價格都不貴，「美澳都有買日本和牛回去混種養的也自稱和牛」、「澳洲也一大堆，都不知道哪裡是真的」、「不是日本和牛都不好吃！」。

網友也提醒可依日本和牛「等級」判斷品質，「等級有差啊！等級低的一堆把人當盤子」、「要老闆拿履歷出來判斷真假和牛」、「日本A5有履歷擺給客人看的，近江、神戶每個地方吃的出不同」、「台灣高級的餐廳，A5和牛也會給你看履歷喔」、「不是日本A5、A4的根本都假和牛，一吃就知道了」」。

根據維基百科說明，依和牛屠宰、修肉後可取得的食肉比例多寡（精肉率）分為72%以上的A等，69%以上、未滿72%的B等，69%以下的C等，再依油花分布、色澤及紋路等評斷肉質，由高至低分為5至1等，因此最高級的和牛為A5和牛。