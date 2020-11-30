快訊

影／後車影像曝光！奧萬大巴士翻覆 乘客被拋飛亡

「合理嗎？」自助餐夾2道菜收70元 內行曝店家計價方式

聯合新聞網 / 綜合報導
網友只夾2道菜跟1碗飯，結果竟要70元。圖擷自facebook
網友只夾2道菜跟1碗飯，結果竟要70元。圖擷自facebook

每家自助餐的計價方式不同，消費者總夾得提心吊膽，深怕一不小心荷包就大失血。近日一名網友抱怨，離峰時段到自助餐吃飯，夾了2道菜跟1碗飯花了70元，份量和菜色在網上曝光，眾人看完直呼「店家真敢收」。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，離峰時段到自助餐用餐，夾了地瓜葉和肉類料理，最後外加一碗白飯，怪的是餐點份量不算多，選的菜也不貴，但店家看完卻說「這樣70元」，讓他傻眼直呼「合理嗎？」

貼文一出，網友們留言回應，「70塊倒不如吃超商便當」、「先撇除價格，光那個菜色就很不OK，完全無法下嚥」、「這菜色連腳尾飯都比他豐富」、「這50我都有點考慮了」、「離譜，還離峰時段，不該是這個價錢」、「現在的自助餐都是隨老闆的心情喊價」、「吃不下去，肯定被坑了」。

但也有人猜測「主食份量多」、「店內低消」是餐點貴的原因，「有些自助餐內用，會有最低消費」、「自助餐會有低消你知道嗎？」、「個人覺得貴在肉，看起來肉的份量不少」、「肉夾的太多了，肉本來就很貴」、「肉要在拿少一點，肉是最貴的」。

自助餐店 爆怨公社

延伸閱讀

標錯價？好市多「木椅要價11萬」 內行一看秒懂：不意外

能吃嗎？木瓜切開驚見「盤絲洞」 內行勸阻曝嚴重後果

麥當勞隱藏版冰淇淋！加「1種醬料」秒變奢華 網讚：學起來

年輕人吃自助餐不愛夾魚？內行曝「2大關鍵」：還不如點雞腿

相關新聞

「合理嗎？」自助餐夾2道菜收70元 內行曝店家計價方式

每家自助餐的計價方式不同，消費者總夾得提心吊膽，深怕一不小心荷包就大失血。近日一名網友抱怨，離峰時段到自助餐吃飯，夾了2道菜跟1碗飯花了70元，份量和菜色在網上曝光，眾人看完直呼「店家真敢收」。

遇到活春宮！女子敲門問「有人嗎」 他不敢出聲受困廁所1小時

一名網友日前去公廁上大號，怎料竟遇到民眾上演活春宮，後來甚至聽到女方的呻吟聲，由於怕被當成變態，全程他都不敢出聲，結果在廁所內待了1個多小時，讓他無奈苦笑「為什麼像是我犯錯一樣」。

台人曝確診喪失嗅覺體驗 吃光討厭的食物、吃冰淇淋味如嚼蠟

新冠肺炎肆虐，近日我國境外移入確診案例暴增，民眾警覺性再度提高，指揮中心也將推動秋冬專案，要求民眾出入指定地點須佩戴口罩。有網友分享自己確診後喪失嗅覺的經驗，她試吃過去討厭的食物，都吃不出討厭的味道，反而可以輕鬆入口吃光，先生還對她開玩笑說，「那你不用怕有人在妳面前上廁所了」。

日本真的排外嗎？他買水講英文被無視 外國人曝：行為不同就會被排斥

知名運動鞋品牌「Nike」最近在日本發布一則廣告，因為觸及日本的種族歧視問題，遭網友揚言抵制。然而其實有不少YouTuber、網友認為，日本社會中的歧視問題相當明顯。有網友到日本出遊時，以簡單英文詢問店員，卻慘遭無視。也有定居日本的外國人認為，日本是同質性很高的國家，只要有不同的行為表現，就會被其他人排斥。

嚇壞爸！女兒畫五星旅館白床單被收2千 網友：根本佛心價

帶小孩出門，有時難免破財。一位爸爸日前帶著家人去住五星級旅館，因為女兒在床單上「作畫」，被飯店索賠2000元，金額令他大為震驚，於是上網詢問是否合理。

埔里建醮12年一次「全鎮吃素」 賣葷食店家被公審網抱不平

南投埔里進行12年一次祈安清醮，今年適逢120年，其中12月2日至6日舉行5天法會，29日凌晨開始全鎮吃素7天。然而有網友發現，販賣葷食的店家竟被放上網路公審，網友質疑，吃素與否應是個人選擇。有網友認為這根本是「宗教勒索」、「強迫吃素權力比總統還大」，另有在地人說，有人為了不吃素會在祭典期間到外地避避。

半夜拉肚子AirPods掉進馬桶 網友壞心建議：上網賣掉

蘋果推出的AirPods藍芽無線耳機很受歡迎，但外型小巧的AirPods很容易弄掉或遺失，有人去上廁所時不慎將耳機掉進馬桶裡，撈起來後很猶豫還要不要繼續用。

新北單親媽殺孩...她懺悔「也曾這麼做」 兒一句話瞬間淚崩

新北市一名吳姓單親媽媽下藥迷昏一對子女後將其勒斃，自己尋短卻倖存，最終遭判死刑，引發各界議論。對此，一名母親懺悔表示，自己也曾試圖殺了兒子，還好她後來下不了手，而兒子的一句話，讓她瞬間淚崩。

收到檢舉罰單！女子怒嗆「警察甲賽」 網一看砲轟：沒救了

今年12月1日交通法規新制將正式上路，民眾應注意遵守才能避免收到罰單。近日一名女子不滿收到違規罰單，氣得貼出檢舉照片並怒嗆「警察甲賽（吃屎）」，然而網友看完卻傻眼直呼「沒救了，警察怎麼不罰重一點」。

注意！機車「右側超車」違規恐罰1千2 網驚：不知道怎麼騎車

騎機車的民眾要注意了，如果從右側超車小心挨罰！新北市新莊區有一名騎士日前在行經壽山路時，因為從一輛轎車右側超車，遭到後方駕駛拍下並檢舉，結果挨罰1200元，這名騎士事後將罰單PO上臉書，引來眾多網友熱烈的討論，許多人都直呼以後不知道該怎麼騎車了。

「沒錢不要生小孩！」 25歲女哭訴：父母0存款欠債百萬

除了後天的努力之外，原生家庭的經濟條件也是影響每個人發展的重要關鍵，近日一名網友就提到，由家境並不富裕，加上爸媽長期沒有存款，讓她從高中就開始半工半讀，在求學階段不僅沒有辦法過正常的生活，後來爸爸癌逝之後還背了一大筆債，讓她忍不住淚勸「拜託！沒有能力請不要生小孩」

好市多「Elsa娃娃」狂髮紛飛樣品比正價還貴 網：出來混的比較貴

許多人都會在美式大賣場好市多（Costco）購買玩具，深受小朋友喜愛的卡通冰雪奇緣，在好市多也有販售周邊玩偶，不過有網友發現，有一組玩偶似乎看起來不太對勁...

熱門新聞

埔里建醮12年一次「全鎮吃素」 賣葷食店家被公審網抱不平

面子十足！參加婚禮驚見「重量級賓客」 網驚：這桌夠大牌

他秀40年前養樂多玻璃瓶 網喊「好懷念」：是童年的味道

年輕人吃自助餐不愛夾魚？內行曝「2大關鍵」：還不如點雞腿

他煮麵搭魚罐頭「快又好吃」 網推再加一味：近乎完美

日本真的排外嗎？他買水講英文被無視 外國人曝：行為不同就會被排斥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。