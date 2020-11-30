「合理嗎？」自助餐夾2道菜收70元 內行曝店家計價方式

每家自助餐的計價方式不同，消費者總夾得提心吊膽，深怕一不小心荷包就大失血。近日一名網友抱怨，離峰時段到自助餐吃飯，夾了2道菜跟1碗飯花了70元，份量和菜色在網上曝光，眾人看完直呼「店家真敢收」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，離峰時段到自助餐用餐，夾了地瓜葉和肉類料理，最後外加一碗白飯，怪的是餐點份量不算多，選的菜也不貴，但店家看完卻說「這樣70元」，讓他傻眼直呼「合理嗎？」

貼文一出，網友們留言回應，「70塊倒不如吃超商便當」、「先撇除價格，光那個菜色就很不OK，完全無法下嚥」、「這菜色連腳尾飯都比他豐富」、「這50我都有點考慮了」、「離譜，還離峰時段，不該是這個價錢」、「現在的自助餐都是隨老闆的心情喊價」、「吃不下去，肯定被坑了」。

但也有人猜測「主食份量多」、「店內低消」是餐點貴的原因，「有些自助餐內用，會有最低消費」、「自助餐會有低消你知道嗎？」、「個人覺得貴在肉，看起來肉的份量不少」、「肉夾的太多了，肉本來就很貴」、「肉要在拿少一點，肉是最貴的」。