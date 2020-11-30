嚇壞爸！女兒畫五星旅館白床單被收2千 網友：根本佛心價

帶小孩出門，有時難免破財。一位爸爸日前帶著家人去住五星級旅館，因為女兒在床單上「作畫」，被飯店索賠2000元，金額令他大為震驚，於是上網詢問是否合理。而網友們看到床單的慘狀後，則是紛嘆「太佛心了」，並要當事人把這筆花費當成小孩的教育費。

這位爸爸在PTT八卦板的發文中提到，他日前入住五星旅館時，年幼的女兒不慎用原子筆畫花了全白的床單，他自行回報櫃檯後，被要求支付2000元清潔費。他表示聽到金額後相當「驚嚇」，因此上網尋求大家的意見，想知道賠償的數字是否合理。

網友們看到他女兒的「傑作」後，反應幾乎一面倒，「畫成這樣床單基本報銷了吧，2千合理」、「五星旅館床單都不便宜吧！我買台灣製全棉單人床單就要1千多了」、「原子筆一般洗衣廠不好處理，有時候要特殊處理」、「這種超難洗的～為你的孩子犯錯花2千元能解決算小問題了」、「不合理啊！2000元也太便宜」、「覺得貴自己包出去洗回原狀再還回來，應該超過2000」、「畫這麼多收你2000已經是佛心了」。

還有不少人對於發文者文中所寫的「不慎」有意見，認為畫的面積那麼大，已不能稱「不小心」了，2000元就當作教育費，「2000告訴你女兒不要畫床單，還好不是畫牆壁呢」，但也有人讚許發文者，「剛好給小朋友一個機會教育，也謝謝你誠實，你是個好榜樣」。

另外也有網友好奇，若不主動回報，旅館是否還會求償？對此有人解答，五星飯店都會先過卡，即使房客沒說，他們發現損失後一樣會收取費用。