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埔里建醮12年一次「全鎮吃素」 賣葷食店家被公審網抱不平

聯合新聞網 / 綜合報導
南投埔里進行12年一次祈安清醮，29日凌晨開始全鎮吃素7天。示意圖／Ingimage
南投埔里進行12年一次祈安清醮，29日凌晨開始全鎮吃素7天。示意圖／Ingimage

南投埔里進行12年一次祈安清醮，今年適逢120年，其中12月2日至6日舉行5天法會，29日凌晨開始全鎮吃素7天。然而有網友發現，販賣葷食的店家竟被放上網路公審，網友質疑，吃素與否應是個人選擇。有網友認為這根本是「宗教勒索」、「強迫吃素權力比總統還大」，另有在地人說，有人為了不吃素會在祭典期間到外地避避。

有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，最近埔里正舉辦十二年一次的建醮活動，他在建醮的時候，也是主動吃一個星期的素食的那一方，但最近不斷看到呼籲，要求店家不能賣葷食，或是外來客必須入境隨俗吃素，他質疑，「建醮這種活動的茹素問題不是自動自發的嗎？」

他貼出在臉書上看到的各種宣傳文章，有人發文「埔里建醮是大事，請廣為宣傳，本周到埔里露營的露友，請入境隨俗，大家一起吃素，也請各營主轉達露友」。甚至有人拍下賣葷食的店家，PO文謾罵「12年祈福，作醮是埔里人應該去了解什麼是作醮，埔里還是有人賣葷食，不配合12年作醮很生氣」。

有網友質疑，不該要求所有人都吃素。圖／取自臉書
有網友質疑，不該要求所有人都吃素。圖／取自臉書

其他網友也認為，吃素與否應是個人選擇，不該以宗教之名強迫他人，留言「要不要茹素是個人選擇，真的沒勉強別人」、「居然還要營主要求露客吃素，好奇這週去埔里露營的，有多少人是備素食餐」、「信教是從什麼時候凌駕於憲法之上」。

還有人說「店家專門賣葷食的怎辦」、「吃素的美意不就是為表示誠心⋯神明知道你用這個生氣別人不配合，神明會高興嗎」、「像這種以宗教名義，行不義之行為，真的很不可取」、「強迫的都不是好習俗，根本就是宗教綁架」。

不過有在地人分享，「12年一次的大拜拜對埔里人來說很重要，我就是出生埔里的，記得小時候那一個禮拜是全鎮完全不吃肉的」、「小時候還聽到有一家人躲到別的地方去吃肉，回來路上出車禍」、「不吃素的人會去外地避避」。 也有人認為，應尊重當地信仰入境隨俗。

埔里 建醮 素食者

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