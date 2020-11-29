新北單親媽殺孩...她懺悔「也曾這麼做」 兒一句話瞬間淚崩

新北市一名吳姓單親媽媽下藥迷昏一對子女後將其勒斃，自己尋短卻倖存，最終遭判死刑，引發各界議論。對此，一名母親懺悔表示，自己也曾試圖殺了兒子，還好她後來下不了手，而兒子的一句話，讓她瞬間淚崩。

這名媽媽在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，自己是來懺悔的，不是蹭熱度，「我只想跟兒子說聲抱歉，曾經差點扼殺了你的生命」。原PO透露，當年出意外癱瘓，肇事者脫產，而身上僅存的生活費被外籍看護盜領，罹患躁鬱症的她，「做出了跟新聞事件一樣的惡魔行為，只是後來的我下不了手」，當時兒子醒來問了一句「媽媽妳在幹嘛？」令她頓時痛哭失聲。

原PO還提到，前幾天鼓起勇氣問兒子，「你曾經恨過媽媽嗎？對你做出這種事？」沒想到兒子回答「忘了！妳也別再想了！都過去了！」讓原PO感動表示「謝謝你原諒媽媽曾經差點做出失去你的傻事」。

文章曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言鼓勵「好大的一張試題！從谷底翻身，才能體會人間美好」、「人都會有那一瞬間失去理智，但還好妳醒了！就像兒子說的，都過去了」、「走過最暗底、忍過就是重生的開始，恭喜妳，妳重生了」、「總會有路可以走，不要氣餒，加油」、「看著看著就哭了，媽媽妳好棒！兒子也好棒」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )