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好市多「Elsa娃娃」狂髮紛飛樣品比正價還貴 網：出來混的比較貴

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多賣場冰雪奇緣玩偶。圖／取自臉書
好市多賣場冰雪奇緣玩偶。圖／取自臉書

許多人都會在美式大賣場好市多（Costco）購買玩具，深受小朋友喜愛的卡通冰雪奇緣在好市多也有販售周邊玩偶，不過有網友發現，有一組玩偶似乎看起來不太對勁，不僅Elsa的頭髮相較其他Elsa更為狂野，就連價格也比其他正常的玩偶還要貴，讓網友笑翻表示，「有出來走跳的比較貴」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO出一張照片，圖中可以看到幾組冰雪奇緣的玩偶，不過其中有一組的Elsa頭髮特別狂亂，看起來就像是有經過大風大浪一般，原本這組冰雪奇緣玩偶原價1159元，黑色星期五打折過後只要809元，沒想到有著狂亂髮型Elsa的樣品出清，居然還比其他正常Elsa貴出91塊，讓原PO爆笑表示，「有出來走跳的比較貴，昨天喝幾罐反應在價格上」。

貼文一出立刻引起許多網友討論，「看過玩具總動員就知道，好市多打烊後，他們都在開派對」、「好市多，好幽默喔」、「有走跳韻味就是不同」、「有喝的貴一點，畢竟成本高啊」、「這個有出去玩，說不定有了，買一送一比較貴」、「91塊的酒，是哪瓶呀？」。

冰雪奇緣 好市多

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