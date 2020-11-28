新生兒「喝母乳喝到70cc」回家才喝10cc 父懷疑護理師謊報

母乳對寶寶很好，所以在寶寶剛出生時，都會儘量以母乳為主。日前，一名網友分享與老婆共育三子，但只有第三胎喝母乳一天就要喝到40CC，讓自己老婆只能每兩個小時一直在擠奶，甚至為了餵飽小孩擠到奶頭都破皮。但在把寶寶抱回家後才發現小孩一次頂多喝10CC就飽了，讓他不經懷疑「護理師謊報奶量」。

原PO在「爆怨2公社」貼文表示，這次是他們的第三胎，所以對小孩的奶量有一定程度的了解，在醫院時護理師表示小孩現在一次可喝到40CC時，原PO就覺得出生不到三天的小孩不太可能一次喝40CC，但再三確認後，護理師還是堅持說真的很會喝。

對此，老婆也因奶不夠而開始憂鬱，起初一次擠個5CC就很多了，怎麼可能提供每次40CC的奶量，但為了餵飽小孩，老婆每兩個小時一直在擠奶，擠到奶頭都破皮了還不願意停下，每次擠好的奶就趕緊要原PO送去育嬰室。

直到出院時，原PO說明當時老婆勉強可以一次擠出40CC，但護理師卻又說小孩現在可以喝到70CC，又讓老婆再度崩潰，連帶小孩回家的車上她都一直在擠奶。但奇怪的是，回家後開始餵小孩才發現一次頂多喝10CC而已就喝飽睡著了，搖醒他讓他繼續喝也不願意。

起初還懷疑小孩身體出了狀況，以致於食慾不佳，但餵了三天後發現他的奶量由10CC提高到20CC了，也有上網查資料確認現在是正常的量，但原PO也說明，因這段期間不斷的擠奶，導致奶量已經衝到100CC，不擠又會脹痛，但「擠出來小孩根本喝不完，最後只好都倒掉，真的是很浪費」。

此文一出，便引起許多過來人留言分享個人經驗，「不要為了母奶搞死自己，只能說專業的很厲害。很多在醫院喝很好，回家驟減，真的不關護理師的事。」、「之前在月子中心 ，護理師餵的奶量也比我自己餵的多很多， 那時候一直懷疑到底是抱的姿勢有問題，還是奶瓶奶嘴的問題，無解的一個謎，小孩有健康長大就好了」

最後，原PO看了大家的留言，也補充回應道「看了大家的留言，應該不是護理師謊報奶量，我對我用詞不當說聲抱歉～很感謝辛苦的護理師喔！」

而也有貼心網友留言回覆「母乳還能再利用」紛紛表示，「不用倒掉喔，可以做母乳皂給小孩洗澡」、「多的母奶可以買保乳袋放冷凍，就不用擠那麼辛苦，真的很脹痛就熱敷喔」、「多的可以做母乳皂！大人小孩洗很好，也比較不會有皮膚問題」。