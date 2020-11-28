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孩搭火車「躺走道搖椅背」母擺爛 他飆罵：怒吼才有秩序？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示在火車遇到屁孩，怎麼講都沒用，一旁的母親也漠視。 圖／爆怨2公社
網友表示在火車遇到屁孩，怎麼講都沒用，一旁的母親也漠視。 圖／爆怨2公社

現在少子化，常有父母將孩子捧在手掌心，過度關注孩子情況，自以為是又搞不清楚是非對錯，不知不覺就變成了「恐龍家長」，有網友抱怨說，日前在搭火車的時候，一名小孩在車上做體操外，還在他的椅背後面搖晃又吶喊，已經提醒幾次都沒用，孩子的母親也沒有反應，他最後忍不住開罵後才停止。

網友在臉書「爆怨2公社」發文說，日前搭乘火車的時候，有一名小孩在車上亂鬧，不僅跑到前面在車上做體操，還在他的椅背後面，又是吶喊又是搖晃，讓原PO感到相當不舒服，已經回頭好幾次提醒了這名小孩，但小孩仍然繼續玩鬧，絲毫沒有要聽話的意思，連抱他的母親都沒有反應。

這個時候原PO真的忍無可忍了，轉頭過去開罵，這時候小孩才停住，他也無奈表示「怎麼覺得恐龍家長與屁孩越來越多，也越來越沒禮貌？」一開始好聲好氣的說都沒用，非得到最後用怒吼或是暴力才能換得秩序？他感嘆「父母的教育真失敗。」

其他網友看了也搖頭說「會不會等等換他們上來抱怨，我孩子還小，沒有必要這麼兇吧」、「別說在車上了，在飛機上你更會抓狂，沒得好好休息睡一覺」、「父母教養問題，這要是我小孩可能直接被我揍」、「這家長也太誇張了」、「上次在火車上也一個，然後一個阿姨爆走才制止住，那個小朋友拿東西丟人」。

也有人認為「其實小孩個性千百種，有的真的就是比較皮，比較難教，但是如果小孩在搗亂時，父母能積極管教，即使效果不彰，旁人也多能體諒，會讓人火大的是家長擺爛的態度。」

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