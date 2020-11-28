台中黃金路段斑馬線末端「架滿欄杆」網笑：跨欄競技？

多數地方政府為了行人的安全，會在人流量較大的路段設置斑馬線。日前，卻有網友分享台中某重要路段四年間的變化，附圖中可見前三年皆無大規模的變動，但在2020年時卻鋪上了新的斑馬線，但離譜的是「斑馬線的另一頭竟設置了阻擋行人路線的欄杆」，令原PO十分不解。

原PO於PTT的八卦板上發文抱怨，並以「台中市政府交通局 蓋出世界奇觀」為題，分享2017年到2020年某路段的變化。內文中的附圖可看見2020年時此路段多鋪上了斑馬線，但斑馬線的尾端卻架了一整排的欄杆，使原PO無奈笑稱「台中要推廣跨欄運動競技嗎？」、「究竟欄杆是生不逢時，還是斑馬線是多餘的妖孽？」

此文一出，造成不少網友笑翻表示，「馬路障礙賽啦，提升市民趣味活動你敢嘴？」、「有畫斑馬線已經很好了，還給你護欄保護你，請知足」、「其他縣市都還沒有的貼心設計好嗎」、「要通過斑馬線是有條件的，不是得夠瘦鑽過去，就是要能跳過」。

但也又網友貼心解釋，「那是要防止車子被人撞到的裝置啦！」、「先查看看是不是有人曾經被輪內差撞過」、「我猜是防止大車轉彎內輪差壓到等過馬路的行人，擋人用的」、「我笑了，但我猜應該是先畫好斑馬線，之後會再拆除那些欄杆」。