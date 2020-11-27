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男童在火車上「做體操狂搖椅背」 家長無動於衷讓他超崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
男童在列車上做體操且大聲喧嘩，怎料父母竟放任孩子沒有出面阻止。圖擷自facebook
男童在列車上做體操且大聲喧嘩，怎料父母竟放任孩子沒有出面阻止。圖擷自facebook

搭乘大眾運輸應注意自身行為，免得給其他人帶來困擾。網友搭乘台鐵遇到一名男童在列車上做體操，甚至還不斷大聲喧嘩，起初好意提醒無數次，最後忍無可忍直接開罵，對方見狀才收斂停止，讓他不禁感嘆「父母的教育真失敗」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」大吐口水，今（27）日搭乘台鐵遇到小孩在列車上做體操，而且還在他椅背後吶喊搖晃，此舉動令人感到不舒服，當時他提醒數次男童依舊我行我素，更扯的是，同行家長沒有出面阻止，反而無動於衷地坐著，惹得原PO忍不住開罵，男童這才乖乖聽話，對此他無奈表示「這社會是不是需要怒吼或暴力才會有秩序？唉，父母的教育真失敗」。

貼文一出，網友對家長的作為感到傻眼，「這很誇張，要是我兒子敢這樣，早就已經開罵了」、「父母教養問題，這要是我小孩可能直接被我揍」、「小孩好動就算了，父母是死人嗎？不會出面阻止喔！」、「好沒家教，父母應該好好教育孩子」、「孩子會頑皮很正常，但父母不是應該教導孩子嗎？」、「這家長一定寵壞小孩了」、「天啊！會生不會教，還不如不要生」。

台鐵 爆怨公社

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