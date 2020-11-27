太累了！Subway員工趴睡三明治上 網有感「淚吐親身經歷」

芝加哥一名美式潛艇堡Subway女員工日前在製作餐點時突然睡著，讓網友心疼直呼「怎麼會這麼累？」雖然目前尚未證實她是否是因為工作導致疲勞，但有台灣網友分享這事件並指出，自己其實曾因為加班到半夜，在開會時忍不住睡著，文章一出，發現其實不少人都有過類似的經驗。

一段約30秒的影片日前在抖音（TikTok）瘋傳，一名Subway女員工在製作客人餐點時，動作越來越緩慢，身體漸漸傾斜，臉靠櫃台越來越近，最後帽子直接壓在潛艇堡上，看起來已熟睡，讓不少網友心疼她「怎麼這麼累？」擔憂她的身體狀況。

有台灣網友昨（26）日在Dcard發文指出，看到這段影片，覺得很有感，自己有次曾在開會時打瞌睡，主管立刻拍桌怒飆他，嚇得他馬上醒來，還差點尿褲子，這名網友也說，「店員累到睡Subway，小弟加班到半夜，過勞不分職業」，並詢問大家有沒有工作到睡著的經歷。

對此，網友紛紛表示，「我是去廁所睡10分鐘，有幾次還睡到做夢」、「在櫃檯真的累到不小心打瞌睡，結果到客人都在我面前了才驚醒」、「之前在飯店自助餐工作，端著一大疊瓷盤邊走邊打盹，收到餐車上的時候不小心打碎一個，被聲音嚇醒」、「之前最忙時期朝8晚11，白天累到打瞌睡，頭還歪去撞辦公桌旁邊的分隔板，嘣一聲超尷尬」。

也有網友說，「努力撐著啊，但是很怕自己會昏倒」、「她（Subway員工）是生病了吧！哪有健康的人會這樣睡著」。

在台灣的話，根據勞動部規定，每月工時超過176小時的時數歸類為加班，若因工作促發腦心血管疾病，那麼在發病前1個月的加班時數超過100小時，即可視為「長期工作過重」；發病前2到6個月內，任一期間月平均加班時數超過80小時，更會加強工作促發腦心血管疾病之相關性。