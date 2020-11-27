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外送員問「能跟妳聊天？」後秒來電 她嚇壞：這不是交友APP

聯合新聞網 / 綜合報導
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片

「外送APP不是交友軟體！」一名女大生PO文抱怨自己遭外送員騷擾的事件，原PO表示由於不方便出門的緣故，用外送APP點餐後特別請外送員送餐到宿舍窗戶旁，但沒想到事後外送員卻在系統對話中留言，「之後還能跟妳聊天？」甚至直接打電話給原PO，讓她當場嚇傻。

原PO在Dcard心情板發文，她表示日前用外送APP點餐，但因為不方便出門，於是特別請外送員幫忙送餐到宿舍窗戶旁，不過卻因此遇上騷擾事件。原PO貼出與外送員的對話記錄，原PO請外送員將餐點送到宿舍窗戶旁，但由於當時接近半夜，天色已暗，原PO只好拿出手電筒示意，外送員見狀後便將餐點送去。

事後，外送員透過系統留言告訴原PO，「第一次看到這樣取餐，覺得很有趣，那之後還能跟妳聊天？」原PO本想不理會外送員，沒想到這名外送員竟然直接打電話過來，簡直讓原PO當場嚇壞，氣炸控訴「外送APP不是交友軟體！」

許多網友看完原PO被騷擾的過程，紛紛坦言「檢舉他！」、「他偶像劇看太多吧…以為你們偶然的有趣小互動是戀愛的機會，才會那麼衝動」、「外送只是個煙霧彈，出來找女友是真的」、「我也曾經被外送員發過簡訊，整個嚇到毛起來，完全不知道該無視還是拒絕，因為他知道我家在哪」、「我遇過傳簡訊給我，還找到我fb，直接聊起來欸，蠻傻眼的」。

女大生PO出與外送員的對話截圖，外送員竟在送餐後問她「可以再跟妳聊天嗎？」讓她當場嚇壞。圖擷自Dcard心情板
女大生PO出與外送員的對話截圖，外送員竟在送餐後問她「可以再跟妳聊天嗎？」讓她當場嚇壞。圖擷自Dcard心情板

女大生本想不理會外送員的騷擾，沒想到外送員下秒竟直接來電。圖擷自Dcard心情板
女大生本想不理會外送員的騷擾，沒想到外送員下秒竟直接來電。圖擷自Dcard心情板

Dcard 外送員 交友軟體

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