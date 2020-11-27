傻眼！到速食店買豬肉堡「缺肉」 承諾補償卻只補「一片肉」

一名高雄網友日前到知名連鎖速食店用餐，他點了一份豬肉漢堡外帶，但回家後卻發現漢堡少了一塊肉，當下立刻向店家反映，店家承諾會補償給他並請他隔日再到店內領餐，沒想到卻真的只賠了一片肉，讓他氣到PO網抱怨。

只見原PO分享的照片，本該是有肉有菜的豬肉漢堡，卻只剩簡單的「麵包夾菜」，雖然原PO當下立刻向店家反映漢堡「缺肉」，且店家也同意補償，但第二天卻僅收到一塊單薄的肉片，簡直讓原PO氣炸。

一名高雄網友到速食店點豬肉漢堡外帶，回到家後卻發現漢堡「缺肉」，向店家反映後獲得補償，沒想到隔天店家卻只補上一片肉 ，讓人傻眼。圖擷自PTT。

這篇文章被轉發到PTT，不少網友看後也忍不住替原PO打抱不平，「這危機處理真的有夠差」、「很零分的處理方式耶」、「漢堡沒肉怎麼吃？只有肉沒漢堡也不能吃啊」、「這一定要客訴的啦！」

事後店內員工低調致歉，對於意外的只補發肉片的事件，業者也坦承疏失，表示已主動聯繫該名網友，會再度道歉並賠償完整漢堡。