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哥客製許願早餐「寵弟」 網友已羨慕：這種哥哥給我來一打
有個會下廚能接受許願的暖男哥哥，是一件很幸福的事。有位網友在爆怨公社分享哥哥的愛心客製早餐，明明是抱怨文卻更像炫耀文。哥哥問他隔天早餐想吃什麼，他許願，「五穀麵包、太陽蛋、水果、醃製肉、蔬菜...塞滿整個盤子的美式早餐」，結果隔天哥哥端上澎湃的早餐，雖然細節怪怪的，仍讓網友大讚「有哥哥真好」。
原PO說，哥哥要他點隔日早餐，他開玩笑說「睡到自然醒，我想吃的你做不出來」，哥哥沒在怕要他「說看看」。隔天早上哥哥真的端上客製早餐，不但美美擺盤，餐點也從「美式變中式」，變成「五穀雜糧饅頭、太陽蛋、水果、肉鬆、韓式泡菜」。原PO有點小傻眼，笑說，「我完全無法反駁」。
PO文一出，破萬網友羨慕按讚，「100分的哥哥」、「可以把哥哥借給我嗎？」、「完全符合你的要求，沒毛病啊」、「橘子還剝皮耶！貼心的哥」、「我也想要可以許願的哥哥啊」、「這種哥哥給我來一打」。也有網友默默啜泣，「我家哥哥只會叫我們幫他買早餐」、「別人家的哥哥永遠不會讓我失望」。
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