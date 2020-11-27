影／台16線貨車只顧超車硬切釀禍 重機騎士摔慘險遭輾過

超車險害命！台16線水里往集集方向，日前發生一起貨車疑似只顧自己想超車，直接硬切而擦撞行駛於外側車道的一輛重機，導致重機騎士當場慘摔倒地，幸好騎士反應迅速，摔車後立即退向路旁才避開後方駛來的大型遊覽車。

臉書粉專「TMRA 台灣摩托車友協會」近日公開一段拍攝於台16線水里往集集方向的影片，一名重機騎士行駛於外側車道，剛好有一輛遊覽車從內側車道開了過來，突然一輛藍色貨車從後方出現，但卻只顧自己想超車而直接硬切擦撞重機騎士，導致重機騎士當場摔車倒地，重機也飛了出去，而這台肇事貨車就這麼消失在畫面中。

重機騎士倒地後還未站穩就連忙往外側車道退去，急忙閃躲後方駛來的另一輛遊覽車。同在後方騎乘重機的女車友全程目睹這段過程，她不斷按喇叭提醒後車注意路況，但似乎也驚魂未定停在路旁查看騎士傷勢。

事後粉專也補充，事發當下有進行筆錄，雙方達成和解，但這段驚險片段上傳後還是引來許多車友大罵，「比垃圾還垃圾！」、「警察咧？抓壞人的機會來了，還不快上？」、「差點把遊覽車駕駛拖下水，有夠垃圾」、「真的很壞欸...騎士運氣不錯，遊覽車沒跟太緊不然就慘了」。