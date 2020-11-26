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機車置物格驚見「迷路未開飲料」你喝不喝？ 留言風向一片倒

聯合新聞網 / 綜合報導
網友將機車置物格上的飲料帶回原店家尋找失主。圖擷自Dcard
網友將機車置物格上的飲料帶回原店家尋找失主。圖擷自Dcard

手搖飲店家遍布全台，常看見街道上人手一杯，但卻常有「忘記拿、誤放結果沒拿」，導致整杯飲料留在離去的位置，而這些「滯留物」下場也不盡相同。有網友分享，他主要以騎車通勤上下班為主，不料下班後卻在機車置物格驚見一杯未開封的飲品，因而好奇其他人會如何反應而發文分享。

一名網友於社群平台《Dcard》上發文表示，他是一名牙技師，常常要去診所為病人拍照記錄，也如往常一般騎車通勤，到了診所後將機車停放在門口便直接上工，下班後卻發現機車置物格上放了一杯未開封的手搖杯，經由杯身上的標籤可以發現約莫是15到20分鐘前做好的，且飲料外觀上看起來並無異狀，不僅摸起來冰冰涼涼的，還能看見可口的珍珠在搖晃。原PO對於這個天外飛來的禮物感到十分有趣，更KUSO表示，「可惡，是我喜歡的微糖少冰！」，原PO同時也好奇民眾對此事的看法及處理方式，將飲料本尊拍照後上傳網路，引發網友熱烈討論。

原PO也為後續做了更新，表示後來去了該飲料店詢問是否能調監視器尋找失主，但店員表明「如果那個時間有多個客人，就沒辦法分辨是哪一個人」，原PO只好作罷，而那杯飲料的下場是拿去餵垃圾桶了，他並呼籲民眾「路邊的飲料不要亂喝，希望大家保持警惕，保持安全」。

有網友留言表示「倒掉，我會想到可樂事件欸，根本不敢喝」、「基本上還是建議不要喝，你不知道裡面有沒有被加什麼」、「感覺有事借放的，還是放在地上就好不要去喝」、「感覺是放錯」、「我之前去買微波食品，微波完發現底部異常破洞，我也索性不吃，很怕有人惡意劃破再放回去的」。更有網友分享親身經歷，「我爸的一群朋友在外租屋，有一天他們回家在家門口撿到一箱鋁箔包飲料，因為是很多朋友一起合租，他們便以為是其中一個朋友放的，就抱回家裡去喝，結果全部送醫了」。

原PO將「滯留物」本尊拍攝上傳分享。圖擷自Dcard
原PO將「滯留物」本尊拍攝上傳分享。圖擷自Dcard

Dcard 手搖飲料

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