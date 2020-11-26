拿動滋券買鞋被告知已用過 她一查紀錄氣炸

因為新冠肺炎疫情影響，讓許多人減少外出旅遊消費的機會，也造成經濟上的衰退，政府為了振興經濟，紛紛推出三倍券、動滋券、客庄旅遊券等等，民眾也相當踴躍申請領取。不過一名女網友昨（25）日到一家大賣場要幫孩子買鞋，拿出動滋券掃描後卻被告知已經使用過了，讓她不敢相信，沒想到查詢後才發現是店家刷走的，但網友推測誤刷的可能性比較大。

這名女網友在臉書「爆怨公社」寫道因為動滋券還沒有用，昨天便帶兒子去大賣場買球鞋，結帳時店員告訴她先去服務台先刷QR Code，但一名女店員刷了幾次之後卻說這份動滋券已經使用過了，原PO表示不可能，家裡只有兒子抽中這份動滋券，而且要消費之前還查詢過哪裡可以用，但另一名男店員聽了卻斬釘截鐵說「那就是有別人使用過了啊」，讓她聽了很無言。

男店員表示可以先打電話去查詢，並請她隔日再來，女店員則要求留下電話，之後再做聯繫，並一直要她離開，但原PO不相信動滋券被用掉了，當下便上網查詢，沒想到竟然是賣場員工自己刷的。從原PO貼出的截圖可看到，動滋券被用掉的時間是20:19，門市店名就是這家店。

原PO當場氣得大罵這兩名店員，並要求開發票，事後發文表示「根本就是他們自己人刷的QR，還說是我在別的地方使用過要我走，連聲道歉也沒有，大家遇到這方面的事一定要理智，當場查清楚免得被唬弄了」。

貼文讓許多人看了也直呼太扯，「盜刷？」、「這已經是犯罪了吧」、「直接告下去，別對那種人客氣」、「發票留著報警吧，妳絕對不是第一個」、「很過分，沒職業道德，連客人的動滋券也想偷」、「所以他們想自己偷走用？誇張欸」。

不過多數人都猜測有可能只是操作失誤，「可能是員工第一次刷到沒發覺吧」、「我覺得還有一種可能是店員刷了兩次之類的，第二次就不會過了，但她也許不是故意的。建議到現場問清楚，但態度一開始可以先平和穩定」、「可能誤刷，身份證號這些其他人不會有」、「我猜誤刷機會比較大啦」、「應該是刷了沒有輸入，有的人操作不熟悉，時間代碼很清楚，可以調交易資料，抵銷到別筆了」。