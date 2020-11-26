雙11訂小物品超商取貨卻抱回大箱子 網回：這是日常！

雙11優惠吸引大量消費者買單，而包裹內容、取貨分類更是包羅萬象，整理起來真是勞心勞力又費神，儘管已過去兩週，仍然有許多包裹仍未送到。一名網友分享日前雙11購入的商品於超商取貨時發生的「美麗誤會」，讓原PO不禁直呼「對不起，我不知道為什麼這麼大」，引起網友熱烈回應。

一名網友於社群平台《Dcard》上發文分享，日前趁著雙11購物潮買了些物品，並選取了最熱門的「超商取貨」方式，經過漫長的等待原PO終於收到包裹到貨簡訊，興高采烈的原PO也貼心的事先確認了這項包裹的內容物，是滿心期待的「泡茶濾網球」。領貨時店員詢問了內容物的大概大小，以利快速搜尋，原PO也肯定地回覆：「不大，我只訂2個雞蛋大小的東西」，然而店員翻箱倒櫃了5分鐘後卻拿出了一個大包裹，臉上帶著無奈的表情，而原PO在看到包裹後也著實被龐大的體積驚嚇到。

有網友分享訂購的雙11包裹內容物與包裝大小相差甚廣。圖擷自 Dcard

有網友表示心有同感，「每次被便利商店店員問包裹大小，都不知道怎麼回答，不是不知道自己訂什麼，而是我們大小的定義不一樣，或者我們想的包裹大小跟賣家包的不一樣」、「真的！有時候都覺得是小東西，應該用袋子裝，結果賣家用小箱子裝」、「我也是！買了CD，店家直接用超大箱子裝，害店員找個半死我也很尷尬」。

但也有網友認為賣家此舉有道理，「這也不能怪賣家包那麼大箱，因為小件的話很容易遺失，賣家也有損失風險」，但也有網友建議，「下次可以跟店員說完內容物大小後再跟店員說：不確定賣家包裝多大，讓店員有心理準備」、「我都會直接跟店員說我買的東西類型像是衣服之類的」。