夜市為何愈漸冷清？ 網批評這「兩大因素」成關鍵

夜市是台灣美食文化一道美麗的風景線，但這樣興盛的夜市文化卻逐漸衰敗，不少夜市收益不如以往，熱鬧景象不復存在，甚至有許多老字號攤販停止營業，畫下句點。

一名網友在《PTT》上發文表示，夜市是不少台灣人回憶，規模有小有大，最大的特色便是多樣化的料理及平價小吃使其聲名遠播，但隨著物價提升、轉型等原因，原PO整理了「造成少去夜市的六大原因」，分別是「物價高與商家不老實、環境衛生堪憂、店家重複性高、孤單一人沒朋友、已經逛到膩、不良青少年聚集問題」，但原PO也在文中提到，對他而言最主要的原因是商家重複性太高，感到無聊，造成他對於「逛夜市」慾望低下，文章發布後引起網友熱議。

網友紛紛留言表示，「太熱」、「1234567都有」、「沒啥新東西，去一兩次就沒興趣了」、「1、3，夜市賣得比我家巷口還貴」、「1、3、5真的重複性太高」、「1跟3，走到哪都在蚵仔煎、章魚燒、炸魚條」、「太貴了，反正東西也就那樣而已，便宜好吃的真的不多」、「以前夜市是便宜的代名詞，現在跟一般店家沒有差別，甚至還比較貴」、「3的問題最嚴重」。經過網友討論，主要原因絕大部分以「價錢昂貴、商店重複性高」為冠，而失去逛夜市的樂趣及慾望。