快訊

人類能擁有月球嗎？NASA發起「阿提米絲協議」的盤算

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜市為何愈漸冷清？ 網批評這「兩大因素」成關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
夜市近年越來越冷清，便有網友討論夜市衰敗的原因。示意圖／記者劉學聖攝影
夜市近年越來越冷清，便有網友討論夜市衰敗的原因。示意圖／記者劉學聖攝影

夜市是台灣美食文化一道美麗的風景線，但這樣興盛的夜市文化卻逐漸衰敗，不少夜市收益不如以往，熱鬧景象不復存在，甚至有許多老字號攤販停止營業，畫下句點。

一名網友在《PTT》上發文表示，夜市是不少台灣人回憶，規模有小有大，最大的特色便是多樣化的料理及平價小吃使其聲名遠播，但隨著物價提升、轉型等原因，原PO整理了「造成少去夜市的六大原因」，分別是「物價高與商家不老實、環境衛生堪憂、店家重複性高、孤單一人沒朋友、已經逛到膩、不良青少年聚集問題」，但原PO也在文中提到，對他而言最主要的原因是商家重複性太高，感到無聊，造成他對於「逛夜市」慾望低下，文章發布後引起網友熱議。

網友紛紛留言表示，「太熱」、「1234567都有」、「沒啥新東西，去一兩次就沒興趣了」、「1、3，夜市賣得比我家巷口還貴」、「1、3、5真的重複性太高」、「1跟3，走到哪都在蚵仔煎、章魚燒、炸魚條」、「太貴了，反正東西也就那樣而已，便宜好吃的真的不多」、「以前夜市是便宜的代名詞，現在跟一般店家沒有差別，甚至還比較貴」、「3的問題最嚴重」。經過網友討論，主要原因絕大部分以「價錢昂貴、商店重複性高」為冠，而失去逛夜市的樂趣及慾望。

原PO整理了越來越不想去夜市的「六大關鍵原因」，引起網友熱烈討論。圖擷自PTT
原PO整理了越來越不想去夜市的「六大關鍵原因」，引起網友熱烈討論。圖擷自PTT

PTT 夜市

延伸閱讀

「以為我不能打35個？」陳柏惟：江啟臣道歉否則扛走豬

他抱怨搭捷運常見乘客做一動作 多數人自首：因為安全又舒服

期中考可帶小抄 台大生抄滿3張A4意外炸出一堆學霸…網一看全跪了

獨／調查局幹部扯「向中共投降」 聚餐10多人被約談

相關新聞

高乘載管制「障眼法」用衣服口罩做假人竟通過？網直呼太瞎！

交通部會在連假或特定時段實施高乘載管制，一輛小型車需坐滿3名以上乘客才能通行，以減緩國道尖峰時刻的壅塞情形。日前一名男子表示為了通過高乘載管制，在後座用外套、褲子、帽子、口罩製作出一個假人，這樣的偽裝最後竟成功通過，掀起熱議。

夜市為何愈漸冷清？ 網批評這「兩大因素」成關鍵

夜市是台灣美食文化一道美麗的風景線，但這樣興盛的夜市文化卻逐漸衰敗，不少夜市收益不如以往，熱鬧景象不復存在，甚至有許多老字號攤販停止營業，畫下句點。

鄰居車禍同事竟開始「吃素」 結局公開令人傻眼：白感動了

近年來健康飲食觀念越來越多人提倡，有的人也因宗教信仰或為家人、朋友祈福而開始吃素。一名網友分享，聽聞同事因鄰居出車禍而短暫改吃素食，心中不免默默點讚對方，但事實真相卻讓原PO大傻眼。

苦等網美拍照5分鐘！情侶入鏡數秒遭公審：沒看到老娘在拍照？

出門遊玩若看到前方有人在拍照，你會靜待對方拍完，還是直接走過去呢？一對情侶日前到遊樂園玩，巧遇網美拍照，他們原本打算等待對方拍完再行動，沒想到對方久久未結束，只好入鏡短短幾秒，結果竟被對方發文公審，並寫下「沒看到老娘在拍照？」，令當事人氣炸發文抱怨。

對發票8位數全中！下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭：真正的捶心肝

109年9-10月期統一發票獎昨天(25)開獎，千萬百萬富翁就此誕生，大家也很渴望自己就是那個中獎人，但有時候現實就是這麼會捉弄人，有網友PO出了她的發票，前兩位數字只要調換過來，就能帶走千萬大獎，網友也笑「這才是真的捶心肝。」

噁！飲料店員工「用珍珠漱口」 PO網爽喊「離職了」遭懲處

知名連鎖飲料店員工竟在店內用公用湯勺撈珍珠放入嘴裡，疑似用珍珠「漱口」後再吐回去。這段影片被網友爆料PO上網，影片內容標注「離職了可以發了！」絲毫不在意的態度讓網友氣炸，而疑似是當事人的網友也現身親回，表示公司已對他們進行懲處，希望影片不要再散佈。

為何百貨公司一樓找不到廁所？ 業者曝設計真相

為何百貨公司一樓都沒有廁所？日前有網友就發現很多百貨公司的廁所多半都設置在2、3樓或地下1樓，幾乎不見在1樓設置廁所，這讓只想去上廁所、不想買東西的原PO覺得好不方便，而這個疑問也在網路上引起討論。

捷運被網紗妹重壓手反被告？網見「威脅信」全笑翻

民眾搭乘大眾交通工具的姿勢百百款，有的人習慣抓緊吊環維持平衡，有的人則喜歡倚靠在鐵桿上。

送過去才賺52元！外送員嗆「太遠」秒轉單 網看對話氣炸

外送平台改變了民眾的消費習慣，路上也常見到許多外送員辛苦跑單，民眾人手一機，在家就輕鬆下單就能等著美食上門，但是有一名女網友則遇到令她相當生氣的事，因為外送員嫌只賺她52元，甚至還碎念一頓後轉單，網友看完也覺得「素質好差。」

他好奇「蛋花味噌湯」起源意外掀戰 中南部人急撇清：台北人亂煮！

味噌湯是台灣餐廳常見湯品，連便當店、自助餐、或街邊小吃都常見到它的身影。一般味噌湯會添加豆腐、柴魚片或小魚乾等增加風味，但在某個時期之後，卻能喝到加入蛋花或貢丸的「特製版」味噌湯，有人不解發問，卻得到一致答案「涼麵店帶起的風潮」，有網友還強調這是「北部限定」。

摩鐵開房門驚見按摩椅狂動 女兒提問：這椅子是什麼

現代人工作忙碌，下班後都希望能去按摩一下，或是利用假日出遊，抒解疲憊的身心壓力。有一名女網友日前全家去桃園玩，結果玩太晚又很疲累，臨時想就近找住宿，休息夠了隔天再回家。於是在住宿前詢問櫃台人員房間內是否有電動「按摩椅」，卻因認知差異，開門赫見一張八爪椅來回移動，大女兒還問說「馬麻，這椅子是什麼啊」，讓原PO臉上三條線。

買「饅頭夾蛋」卻滿肚子火 原因曝光網評論：立場不同

早餐是一天中最重要的一餐，也象徵著一天的開始，而傳統早餐如豆漿、饅頭、油條等更是不少民眾的平價美食早點。但有網友分享日前買早餐時，卻因店員反覆詢問「要不要換饅頭」，雙方一來一往的對話讓原PO直呼，好心情又沒了，引發網友熱烈回應。

熱門新聞

買「饅頭夾蛋」卻滿肚子火 原因曝光網評論：立場不同

買滷味時「關鍵暗號一出」老闆加好加滿 網：超佛心

對發票8位數全中！下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭：真正的捶心肝

他好奇「蛋花味噌湯」起源意外掀戰 中南部人急撇清：台北人亂煮！

送過去才賺52元！外送員嗆「太遠」秒轉單 網看對話氣炸

摩鐵開房門驚見按摩椅狂動 女兒提問：這椅子是什麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。