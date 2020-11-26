鄰居車禍同事竟開始「吃素」 結局公開令人傻眼：白感動了

近年來健康飲食觀念越來越多人提倡，有的人也因宗教信仰或為家人、朋友祈福而開始吃素。一名網友分享，聽聞同事因鄰居出車禍而短暫改吃素食，心中不免默默點讚對方，但事實真相卻讓原PO大傻眼。

一名網友在《爆怨2公社》上發文分享，日前上班時發現隔壁同事最近幾天都在吃素食便當，原以為對方改走健康飲食，心生好奇便進一步詢問原因，才知道是同事的鄰居出車禍，原PO同時心想：「應該是從小一起長大的鄰居，真是個好人阿，為了鄰居吃素」，不料同事的下一句話卻讓他大傻眼，同事解釋：「沒有啦，他家在辦祈福，便當太多去拿也不用錢，你要吃嗎？明天帶一個給你」，事情真相大白，也讓原PO不禁直呼「害我白感動」。

原PO也在貼文詼諧表示，「貪小便宜的混蛋，我不要吃你鄰居發的，我要吃你發的幫你祈福」，網友們紛紛留言表示，「好同事還有想到你耶」、「至少他很誠實呀！而且還願意幫你拿耶，也算好心人士」、「以為有洋蔥，結果是混蛋XD」、「笑死，還以為真的幫鄰居祈福」、「前天街口的素飯糰也是排隊，一看才知道有人捐結緣禮」。