快訊

美國、印尼新冠疫情侵台！印尼女有症狀未報 害3友人隔離

以「上帝之手」之名：球王馬拉度納逝世的阿根廷日記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高乘載管制「障眼法」用衣服口罩做假人竟通過？網直呼太瞎！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在黑色外套、水藍色褲子裡填充物品，製造出鼓起現象，再加上鴨舌帽、口罩等配件，做出一個假人放在後座。《爆廢1公社》
網友在黑色外套、水藍色褲子裡填充物品，製造出鼓起現象，再加上鴨舌帽、口罩等配件，做出一個假人放在後座。《爆廢1公社》

交通部會在連假或特定時段實施高乘載管制，一輛小型車需坐滿3名以上乘客才能通行，以減緩國道尖峰時刻的壅塞情形。日前一名男子表示為了通過高乘載管制，在後座用外套、褲子、帽子、口罩製作出一個假人，這樣的偽裝最後竟成功通過，掀起熱議。

一名男子在臉書社團《爆廢1公社》發文，詢問「這樣高乘載應該會過吧？」並貼出2張照片，他在黑色外套、水藍色褲子裡填充物品，製造出立體效果，再加上鴨舌帽、口罩等配件，做出一個假人放在後座，想藉此通過高乘載管制的國道警察檢驗，沒想到這樣的障眼法最後「真的過了」。

網友表示製作的假人竟讓他成功通過高乘載管制。《爆廢1公社》
網友表示製作的假人竟讓他成功通過高乘載管制。《爆廢1公社》

該貼文一出，引起9千多人按讚，網友紛紛留言「就你最聰明！虧你想得到」、「還有這種事！」、「去買個充氣娃娃就好」、「我也想過這招欸，但沒試過，你贏了」、「之前看到國道警察說高乘載很多有奇葩的事，連狗可以裝一個人，還有裝孕婦，衣服堆一堆當假人」、「太瞎啦」、「從這一刻開始就過不了」、「之後高乘載，每個人上國道都被問可以看一下那位乘客的面容嗎？」

也有眼尖的人指出一個露餡的地方「沒繫安全帶，不及格」、「高乘載過了然後罰未攜安全帶」、「要簽一張未繫安全帶的紅單」。

事實上，男子此舉已違法，若駕駛人未達高乘載規定，硬闖上交流道，會依道路交通管理處罰條例開罰新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰，提醒用路人千萬別以身試法。

高乘載管制 國道 警察

延伸閱讀

元旦疏運計畫出爐！旅遊湧車潮怎麼避免塞車看這裡

元旦三天連假 高公局預估跨年和迎日出恐現車潮

影／使用安全帶插銷要你命！警方示範安全帶正確繫法

國5竟沒塞車因管制奏效？ 高公局：下午還有一波車潮

相關新聞

高乘載管制「障眼法」用衣服口罩做假人竟通過？網直呼太瞎！

交通部會在連假或特定時段實施高乘載管制，一輛小型車需坐滿3名以上乘客才能通行，以減緩國道尖峰時刻的壅塞情形。日前一名男子表示為了通過高乘載管制，在後座用外套、褲子、帽子、口罩製作出一個假人，這樣的偽裝最後竟成功通過，掀起熱議。

對發票8位數全中！下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭：真正的捶心肝

109年9-10月期統一發票獎昨天(25)開獎，千萬百萬富翁就此誕生，大家也很渴望自己就是那個中獎人，但有時候現實就是這麼會捉弄人，有網友PO出了她的發票，前兩位數字只要調換過來，就能帶走千萬大獎，網友也笑「這才是真的捶心肝。」

噁！飲料店員工「用珍珠漱口」 PO網爽喊「離職了」遭懲處

知名連鎖飲料店員工竟在店內用公用湯勺撈珍珠放入嘴裡，疑似用珍珠「漱口」後再吐回去。這段影片被網友爆料PO上網，影片內容標注「離職了可以發了！」絲毫不在意的態度讓網友氣炸，而疑似是當事人的網友也現身親回，表示公司已對他們進行懲處，希望影片不要再散佈。

為何百貨公司一樓找不到廁所？ 業者曝設計真相

為何百貨公司一樓都沒有廁所？日前有網友就發現很多百貨公司的廁所多半都設置在2、3樓或地下1樓，幾乎不見在1樓設置廁所，這讓只想去上廁所、不想買東西的原PO覺得好不方便，而這個疑問也在網路上引起討論。

捷運被網紗妹重壓手反被告？網見「威脅信」全笑翻

民眾搭乘大眾交通工具的姿勢百百款，有的人習慣抓緊吊環維持平衡，有的人則喜歡倚靠在鐵桿上。

送過去才賺52元！外送員嗆「太遠」秒轉單 網看對話氣炸

外送平台改變了民眾的消費習慣，路上也常見到許多外送員辛苦跑單，民眾人手一機，在家就輕鬆下單就能等著美食上門，但是有一名女網友則遇到令她相當生氣的事，因為外送員嫌只賺她52元，甚至還碎念一頓後轉單，網友看完也覺得「素質好差。」

他好奇「蛋花味噌湯」起源意外掀戰 中南部人急撇清：台北人亂煮！

味噌湯是台灣餐廳常見湯品，連便當店、自助餐、或街邊小吃都常見到它的身影。一般味噌湯會添加豆腐、柴魚片或小魚乾等增加風味，但在某個時期之後，卻能喝到加入蛋花或貢丸的「特製版」味噌湯，有人不解發問，卻得到一致答案「涼麵店帶起的風潮」，有網友還強調這是「北部限定」。

摩鐵開房門驚見按摩椅狂動 女兒提問：這椅子是什麼

現代人工作忙碌，下班後都希望能去按摩一下，或是利用假日出遊，抒解疲憊的身心壓力。有一名女網友日前全家去桃園玩，結果玩太晚又很疲累，臨時想就近找住宿，休息夠了隔天再回家。於是在住宿前詢問櫃台人員房間內是否有電動「按摩椅」，卻因認知差異，開門赫見一張八爪椅來回移動，大女兒還問說「馬麻，這椅子是什麼啊」，讓原PO臉上三條線。

買「饅頭夾蛋」卻滿肚子火 原因曝光網評論：立場不同

早餐是一天中最重要的一餐，也象徵著一天的開始，而傳統早餐如豆漿、饅頭、油條等更是不少民眾的平價美食早點。但有網友分享日前買早餐時，卻因店員反覆詢問「要不要換饅頭」，雙方一來一往的對話讓原PO直呼，好心情又沒了，引發網友熱烈回應。

屁孩吵半小時沒人管 上班族喝斥反被家長嗆：別來公共場合

許多孩子因為年紀小不懂事，會在公共場合大聲吵鬧，不過有些家長不但不制止，還認為全世界的人應該體諒。一名網友今（25）日就分享碰到的經歷，他詢問大家遇到家長以一付「他只是孩子」的態度來面對時，究竟要怎麼回話呢？引發網友討論。

買滷味時「關鍵暗號一出」老闆加好加滿 網：超佛心

菜色多元且香氣四溢的滷味是不少人的心頭好，滷味中也經常附贈蔥、酸菜、豆芽或是小白菜等，讓吸收飽滿滷汁的滷味加上配菜更是色香味俱全，令人食指大動。而有網友分享，日前買滷味時不經意的一句話，讓原PO享用滷味時不禁直呼「老闆就是霸氣」。

不給白吃！一顆蒸餃收5元被說摳 男嗆女同事：跟老公也AA制

「這樣太小氣嗎？」一名網友指出，他的女同事跟他要了一顆蒸餃來吃，於是跟對方收了5元，不料卻被說小氣，對方還跑去跟其他同事告狀，讓原PO不滿要大家評評理，引發網友討論。

熱門新聞

他抱怨搭捷運常見乘客做一動作 多數人自首：因為安全又舒服

買「饅頭夾蛋」卻滿肚子火 原因曝光網評論：立場不同

買滷味時「關鍵暗號一出」老闆加好加滿 網：超佛心

她拿三倍券加現金付帳遭拒絕 店員一句話全場傻眼

女生房間亂會扣分？網看法兩極 鄉民突破「1盲點」：嘉瑜香香的

存滿保證拿不動！好市多「這款存錢筒」沒特價卻被搶爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。