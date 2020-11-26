高乘載管制「障眼法」用衣服口罩做假人竟通過？網直呼太瞎！

交通部會在連假或特定時段實施高乘載管制，一輛小型車需坐滿3名以上乘客才能通行，以減緩國道尖峰時刻的壅塞情形。日前一名男子表示為了通過高乘載管制，在後座用外套、褲子、帽子、口罩製作出一個假人，這樣的偽裝最後竟成功通過，掀起熱議。

一名男子在臉書社團《爆廢1公社》發文，詢問「這樣高乘載應該會過吧？」並貼出2張照片，他在黑色外套、水藍色褲子裡填充物品，製造出立體效果，再加上鴨舌帽、口罩等配件，做出一個假人放在後座，想藉此通過高乘載管制的國道警察檢驗，沒想到這樣的障眼法最後「真的過了」。

網友表示製作的假人竟讓他成功通過高乘載管制。《爆廢1公社》

該貼文一出，引起9千多人按讚，網友紛紛留言「就你最聰明！虧你想得到」、「還有這種事！」、「去買個充氣娃娃就好」、「我也想過這招欸，但沒試過，你贏了」、「之前看到國道警察說高乘載很多有奇葩的事，連狗可以裝一個人，還有裝孕婦，衣服堆一堆當假人」、「太瞎啦」、「從這一刻開始就過不了」、「之後高乘載，每個人上國道都被問可以看一下那位乘客的面容嗎？」

也有眼尖的人指出一個露餡的地方「沒繫安全帶，不及格」、「高乘載過了然後罰未攜安全帶」、「要簽一張未繫安全帶的紅單」。

事實上，男子此舉已違法，若駕駛人未達高乘載規定，硬闖上交流道，會依道路交通管理處罰條例開罰新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰，提醒用路人千萬別以身試法。