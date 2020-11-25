摩鐵開房門驚見按摩椅狂動 女兒提問：這椅子是什麼

現代人工作忙碌，下班後都希望能去按摩一下，或是利用假日出遊，抒解疲憊的身心壓力。有一名女網友日前全家去桃園玩，結果玩太晚又很疲累，臨時想就近找住宿，休息夠了隔天再回家。於是在住宿前詢問櫃台人員房間內是否有電動「按摩椅」，卻因認知差異，開門赫見一張八爪椅來回移動，大女兒還問說「馬麻，這椅子是什麼啊」，讓原PO臉上三條線。

原PO在臉書「靠北住宿2.0」貼文表示，日前全家四口去桃園玩，當天玩的太瘋，全家人都累了，在路邊看到一家摩鐵就臨時起意直接入住一晚。原PO因為很累想按摩一下，在入住時好奇詢問櫃台人員房間有無提供「電動按摩椅」，對方回說「房間裡有喔，小姐妳一進門就會看到了」。

推開房門，結果讓原PO大吃一驚，「心裡瞬間跑過一堆草泥馬」，房裡一張八爪椅正在前後來回移動，原PO的大女兒也問「馬麻，這椅子是什麼啊，怎麼長得跟一般按摩椅不一樣？」聽到女兒的問題，原PO的老公馬上笑到「沒頂沒凍」。原PO只能尷尬回「這個是新型的按摩椅啦，專門鍛鍊大腿肌肉的，妳以後長大就會用了」。

網友看到PO文後，紛紛留言回應「女兒問這問題真的很尷尬」、「上次我們也是住到有八爪椅的，小孩一直說椅子怎麼壞掉了」，有網友開玩笑說「爸爸就是因為這張椅子，才會有你們兩個小寶貝啊」，更有網友分享「我們還住過有情趣用品販賣機的，嚇的我們趕快用棉被把它蓋起來！免得被小孩看到」。

此一電動「按摩椅」事情發生後，原PO發誓以後再也不帶小孩住摩鐵了。