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買「饅頭夾蛋」卻滿肚子火 原因曝光網評論：立場不同

聯合新聞網 / 綜合報導
傳統早餐店的白饅頭大多沒有額外添加香料或糖分，深受大眾喜愛。示意圖／Ingimage
傳統早餐店的白饅頭大多沒有額外添加香料或糖分，深受大眾喜愛。示意圖／Ingimage

早餐是一天中最重要的一餐，也象徵著一天的開始，而傳統早餐如豆漿、饅頭、油條等更是不少民眾的平價美食早點。但有網友分享日前買早餐時，卻因店員反覆詢問「要不要換饅頭」，雙方一來一往的對話讓原PO直呼，好心情又沒了，引發網友熱烈回應。

一名女網友在《爆料公社》上發文表示，她經常在上班的路途中購買早餐，雖不是第一次消費，但每次點早餐時溝通上的問題卻總讓她感到頭疼，原PO表示，當日她跟店員說要一個饅頭夾蛋，店家向她詢問，饅頭要不要換顏色，原PO表示不用；但店家一臉疑惑的向她詢問「妳不是要饅頭夾蛋嗎？」原PO又再一次回應自己只要一份饅頭夾蛋，然而店家竟又再一次向原PO確認要不要換饅頭，店家三番兩次的詢問讓原PO感到奇怪，不禁發文抱怨「誰知道你們還有別種顏色饅頭，我就是要白饅頭不行嗎？」

有網友留言表示理解，「懂，以前我喜歡黑糖饅頭夾蛋簡單方便就好，總是被反覆問後，我有時會換個口味芋頭饅頭夾蛋」、「我點燒餅夾蛋夾油條結果之後店員又問說我要燒餅夾蛋還是燒餅油條」、「我覺得有點奇怪，如果饅頭的顏色在一開始老板的心中並沒有預設，那他問要不要換顏色是為何？」

但也有網友認為，「請說：白饅頭夾蛋！」、「饅頭本來就有白色、黑糖、芋頭的，妳沒說什麼顏色的，我覺得店員這樣問也沒錯，不然他擅自拿結果不是妳要的顏色怎麼辦？建議下次可以直接說白饅頭夾蛋，這樣才不會這麼容易好心情就沒了」、「只是認知跟立場不同，沒什麼大不了」。

爆料公社

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