港湖女神停「最慘車位」 廣告小妹驚呼HOW卻引出老司機解答

「港湖女神」高嘉瑜日前在臉書貼文表示自己有買2間小套房打通，但因「自己有囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家」，所以一直住在租屋處。文中還提到她買的停車位是「在前後兩根柱子間，更是所有停車位最慘的一個」。怎知這段話卻引出廣告小妹在自己的臉書好奇發問，「想請教前後兩根柱子的停車格到底要怎麼停車」，引出不少老司機解答。

針對囤物癖，廣告小妹貼文中提到，高嘉瑜這篇貼文震驚到她，不是因高嘉瑜的房間而是她的枕頭讓廣告小妹想起很多事。因為廣告小妹曾協助過的許多個案，都是具有囤物癖好傾向的人類。廣告小妹說「精神疾病需由專家鑑定，但是有類似症狀的人，比你我想像的要多」。

廣告小妹說，每個囤物愛好者，內心都有個關卡邁不過去，與其嘲笑他們髒亂，不如思考怎麼幫助他們。廣告小妹表示很欣賞高嘉瑜，因為「高嘉瑜身為港湖女神，願意給大家看她的房間和清明文物枕，很有個性」。

許多廣告小妹的粉絲在看完貼文後，紛紛留言回應說「看到這照片我就放心了，原來我老公不是世上唯一需要看醫生的人」、「其實囤物癖某種程度也算是窮怕了，東西不是想買就買想換就換，覺得這東西未來『應該用得到而捨不得丟』」，也有網友說「那麼髒的枕頭/枕頭套睡得下去？我真的不行」、「只是還沒感受到斷捨離的愉悅」。

有更多網友被廣告小妹文末備註「想請教前後兩根柱子的停車格到底要怎麼停車」所吸引，引出許多老司機解答「二根柱子，應該是類似路邊停車概念！最討厭路邊停車了」、「有關於前後兩根柱子該怎麼停車這件事，覺得應該是要用路邊停車的停法才有辦法停進去，不然倒車入庫根本進不去啊」、「前後兩根柱子的停車格，兩根的距離比車長多出30Cm以上，多打幾次方向盤，還是可以停進去，當然技術也要可以」。