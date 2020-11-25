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他抱怨搭捷運常見乘客做一動作 多數人自首：因為安全又舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨每次遇到捷運人潮多的時候，就會有人用身體抱著或靠著車廂中間的桿子，讓其他人不知道手要放哪。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照
有網友抱怨每次遇到捷運人潮多的時候，就會有人用身體抱著或靠著車廂中間的桿子，讓其他人不知道手要放哪。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照

捷運是最多人搭乘的交通工具，也因為乘客眾多，當座位不夠時就會拉吊環或者抓緊桿子來保持平衡以防摔倒，但有網友PO文抱怨時常看到有人會用身體「擁抱」著車廂中間的桿子，讓其他人沒有地方可抓，貼文一出也釣出許多網友的相同經驗。

原PO在《Dcard》論壇描述每次搭捷運時，一遇到人潮湧入車廂，就會看到有些人會用抱的、用靠的，佔據車廂中間的桿子，整個人擋在中間讓其他人沒東西可以抓，他還特別點名尤其是女性乘客，這樣的情形讓他不解的想問「為什麼女生都喜歡擁抱這個桿子？」

貼文引起許多人的共鳴，「當自己家，以為沒其他人需要就會這樣」、「真的超討厭的，尤其是文湖線，空間那麼小車廂又搖那麼厲害」、「沒錯，捷運上一堆這種的，每次搭捷運有8、9成都會遇到，而且真的都是女生。不是我要說，有時候人多擠到沒地方扶了，還遇到這種的，真的是一肚子火」、「我覺得沒人的時候靠著沒關係，但有時候我就已經站在那邊握著了，後面上車的人還硬要整個人靠著滑手機，不知道她們的背是神經壞死還是怎樣，感覺不到自己壓到別人的手，氣死」。

還有人承認自己也會這樣，「沒人的時候才會」、「我也會⋯很好靠，比較舒服，人多時我會移動不佔太多空間」、「因為沒位子，而且我拉吊環反而站不穩手又酸，可是我都是站桿子旁邊抓著一節，有分別人位置喔」、「一種安全感，我自己也喜歡…哈哈哈哈哈」、「因為比較穩…但限定人不多的時候，我不會霸佔」、「怎麼不問為什麼吊環都那麼高…嗚嗚嗚」。

有網友分享自己處理的方法，「我都會先故意一直動我的手，如果他還是神經壞死感覺不到，我就會直接在很多人的捷運上大聲說『你壓到我的手了喔！』通常有羞恥心的人類就會自己默默移動走」、「我都假裝滑手機，另一隻手伸過去抓桿子，然後say『Oh！sorry』，然後繼續抓著繼續滑手機，對方自然而然就不會靠了」、「我都會直接說『不好意思別人不用扶東西嗎？』」。

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