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她買二手車開後車箱驚見「慘況」 網友笑：交車禮太豐富

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到中古車行買車，沒想到交車後竟發現後車廂被堆放了一堆垃圾雜物。 圖／翻攝自「爆料公社公開版」
一名女網友到中古車行買車，沒想到交車後竟發現後車廂被堆放了一堆垃圾雜物。 圖／翻攝自「爆料公社公開版」

許多人會因為家庭、工作的關係而買車來代步，但新車價格太貴，有人會選擇二手中古車，不過買二手車一定要檢查仔細，以免衍生出許多問題。有一名女網友PO文抱怨到中古車行買了一輛二手車，沒想到交車後竟然發現後車廂被放了一堆垃圾雜物，讓她氣得大罵車行很黑。

原PO在臉書「爆料公社公開版」抒發不滿，她說之前到新北市一家中古車行看車，後來看中一款車子便決定下訂購買，不過交車當天原PO本來要開後車廂，但原車主一直藉口很急著要離開，最後沒有打開車廂檢查。

等賣家離開後，原PO將後車廂打開一看讓她超傻眼，裡面放了一大堆廢棄家電、電線、垃圾袋、空瓶等各種垃圾雜物，她氣得趕緊打電話詢問車行，但對方卻推卸責任，而原車主也找不到人。

原PO不滿地把照片PO到臉書上，並問道「各位有看過交車後，後車廂是這種情況的嗎？」她說這間車行很黑心，交車的狀況跟原始完全不一樣，她提醒想買車的人一定要檢查車況，以免吃虧上當。

照片讓網友們看了也直呼太誇張，「交車前不是都會小美容，這太誇張」、「這是垃圾車嗎？恐怖」、「傻眼~後車廂是資源回收嗎？」、「交車不是都會當場檢查清楚嗎？」、「這車是垃圾車嗎？買二手車也不至於這麼慘吧？」、「個人絕對不碰二手車商的車，因爲不是專家」、「太誇張了吧！基本交車都會讓你再看一遍吧」。

還有人搞笑的說「哎唷…你收購到的是垃圾車啦」、「買車送嫁妝？」、「附贈的吧」、「交車禮太豐富了」、「業務交車禮給好多」、「買二手還附贈品，叫那些賣新車的怎麼賺啊」、「還好是個烤箱不是body」、「這是行動廚房的概念」。

中古車 爆料公社

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