他好奇台灣人會想移民日本嗎？ 網友點出3關鍵：絕對不行

台灣曾因為受到日本文化的影響，再加上距離近，因此是許多國人最愛造訪的國家，除了旅遊也有人會去留學、移居、工作等，就有網友在PTT發文想知道如果有機會移民日本的話，會心動嗎？貼文引起鄉民們兩派不同的意見。

今年（2020）因為新冠肺炎疫情影響，導致出國旅遊受到阻礙，國人只能靠著「偽出國」或國內旅遊的方法來一解渴望。一名網友說只要提到出國旅遊，日本在台灣人的心中總是第一名，「假設有一天日本開放移民了，你也符合所有的條件，你是否會心動呢？」

貼文一出引起網友們熱烈討論，有人很踴躍地表示贊成，「有錢的話可以」、「一定過去」、「如果財富自由不需要工作，我可以」、「錢不是問題的話會心動啊，直接買在郊區養老」、「移民啊，薪水是台灣三倍耶」、「過退休生活的話會」、「我馬上去，光空氣就屌打了，台灣人肺當空濾用」。

但也有網友點出職場、生活壓力、政府防疫等三個關鍵讓他們完全不考慮，「如果還要謀生就免了，日本職場文化很糟糕」、「移民過去要當擠電車的社畜更慘啊」、「日本那邊的生活壓力很大，當旅遊地很棒，居住不行」、「日韓都很壓抑，變態社會，不要去」、「一點都不想，群體壓力本身就限制一堆，還是台灣自由舒服」、「去年會，但今年看到日本政府腦殘防疫，台灣好多了」、「不會，防疫有夠低能的國家」。