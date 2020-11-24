高嘉瑜閨房「亂」嚇人！ 女律師力挺：沒佛緣看不出隱藏的次序

民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜為澄清擁房爭議，PO出亂如回收場的閨房照，堆積如山的衣物、有著泛黃汙漬的枕頭，嚇壞一堆人引熱議。讓不少人驚訝，「女神」的光鮮外表下，房間竟然如此雜亂，形象全毀。但也有女律師力挺，謝謝高嘉瑜讓所有男人都了解到職業婦女的無奈。

女律師李怡貞在臉書發文，說出職業婦女的內心話，「不要再怪我們亂，怪我們愛買，怪我們不整理，我們只是必須把生命犧牲在最重要的事情上，而不是什麼狗屁斷捨離。」、「所謂亂中有序，只是你沒佛緣看不出隱藏的次序。」直言「謝謝高嘉瑜讓所有男人都了解到，我們在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相。」

貼文一出，讓許多同為職業婦的網友獲得療癒，「我也是看完她的照片之後不再自責了，當媽的還要工作上班，隊友又不幫忙，家裡變亂真的也是沒辦法的事」、「不善整理家務的我，一直有股罪惡感，但在看了新聞畫面後，我突然覺得，我其實沒有很差，罪惡感隨之跑走了」、「我們是亂中有序，千萬別想要輕易打亂我們自己的次序」、「感謝高嘉瑜，我不再自卑，充滿自信。」