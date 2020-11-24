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領錢連換三台ATM「怪異舉動」被行員質問 他回答讓人心酸

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「現在還在用提款卡領錢的都是哪種人」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
網友好奇「現在還在用提款卡領錢的都是哪種人」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

詐騙集團猖獗，也讓銀行行員對客戶的怪異舉動十分警覺。爆廢公社一個網友打算去郵局領錢，卻連換了三四台ATM，此舉引起行員注意，攔下他問是否需要幫忙。沒想到，網友向行員回答難處後，結局竟大反轉，行員也只能向他道歉。

網友貼文表示，他去的那家郵局ATM很多，大約有七台，但因為領款不順利，連換了三四台。行員眼尖注意到他，便默默靠近，嚴厲地問說「有什麼需要幫忙嗎」，但他因為有苦難言，且周圍很多人，覺得丟臉所以沒有回他。

行員見他沒回應再次開口「先生你不回我無法幫助您，你這樣會被騙」，他只好小聲跟行員說「不好意思，我可以找人少一點的地方跟你說嗎」，行員便帶他到角落說「先生你是遇到什麼麻煩嗎？我們可以找員警協助你，你先把狀況跟我說」。網友只好哽咽回答「我找不到可以領百元的機器，我老婆只給我三百（零用錢）」。還在文末抱怨「老子一天就三百，不然要我怎樣啦，我也想領一千啊」。

這樣的大逆轉結局逗笑許多網友，許多人回「害我認真看完」、「一天三百好慘」，有人同吐苦水說「比我多」，還建議他可以一次領十天，就可以一次領三千。也有網友認真建議「ATM上面都有標示這台機器有提供哪些服務喔！ 有提供百元鈔也會標示的」。有人好奇行員聽到後的反應，原PO補充「他瞬間眼眶泛紅，連說不好意思馬上找人來補百元鈔」。

爆廢公社 郵局 詐騙集團

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