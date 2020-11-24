企業家教八特徵辨別真正成功人士 阿桑：我們屏東鄉下很多！

前陣子有國外的網友在美國論壇Reddit好奇發問，想知道究竟台灣的有錢人都住在哪裡？文章一出，立即引起許多網友們討論，近日，同樣也有網友在網路論壇ptt上問說，是否「屏東人比台北人有錢？」

發文的網友ontology寫道，他坐高鐵時，車廂內有一位穿著看起來貌似企業家人士的男子，正向坐在旁邊的美女滔滔不絕炫耀，教對方如何從哪些特徵辨別出「真正成功的人士」。

該名男子大致上舉了八種例子，比方沒有名片、自己不開車、衣服沒logo、住的是獨棟房子、每天都午睡、經常在郊區戶外活動、錢包沒有現金、可以生兩個以上的孩子。

然而男子跟一旁邊的美女解說完，立即被車廂裡另一位阿桑打斷談話，阿桑回他，「這種人，我們屏東鄉下很多！」po文的網友也抱著懷疑，並問大家說，「阿桑這樣說對嗎？」他反而覺得「成功人士就是現在房間裡有一台PS5。」

文章底下有網友留言寫說，「屏東貧富差距很大，鄉下確實有田喬仔」，也有人認為「在鄉下生活過得簡單一點，這些不難」，不過有其他人反問，難不成那些住帝寶的都是假有錢人嗎？